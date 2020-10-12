شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يكشف عن رسالة الخطيب بعد تعادل بيراميدز وأزمة "كيعان" الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن مباراة الفريق الأحمر أمام بيراميدز والتى انتهت بالتعادل السلبى دون أهداف ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى العام، هى خير إعداد للقاء الوداد البيضاوى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وقال عبد الحفيظ فى تصريحات لقناة الأهلى: بروفة مهمة للقاء الوداد ظروف المباراة كانت صعبة ولكن شخصية اللاعبين تغلبت على الأمر بالرغم من فقدان واحد من أهم اللاعبين وهو عمرو السولية، أهدرنا فرص خطيرة والأداء كان مميز.

أضاف: سنتعامل مع الواقع وندخل مباراة الوداد بشخصيتنا، أعتقد أن إصابة كهربا خفيفة، وليس من المهم أن تكون الأفضل فنياً ولكن روح الفنلة الحمراء نراهن عليها دائماً وأحى اللاعبين على تلك الروح ، وواصل: العربى بدر وشادى رضوان وفخرى وشكرى، كل منهم سيحصل على فرصة وسيقدم شخصيته.

استأنف: لم أرى "كوع" عمرو السولية صراحة، ولكن لو ركزنا على " الكيعان" فى الدورى سنجد لقطات كثيرة تغاضى عنها الفار، فى مباراة الجونة، البنا بحث عن السولية وأعطاه إنذار واليوم طرده.

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واختتم: الخطيب تحدث معى بعد المباراة مباشرة واطمأن على اللاعبين والروح التى خاضوا بها المباراة، وأوصلت رسالته إلى اللاعبين عقب المباراة، سنسافر على قلب واحد.

وتعادل الاهلي مع بيراميدز سلبياً خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأحد، بإستاد باستاد القاهرة الدولي، فى قمة مباريات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز ، وبذلك رفع الاهلي رصيده إلى 86 نقطة يحافظ على تصدر المسابقة التى حسمها الاهلي لصالحه رسمياً منذ أيام للمرة الـ42 في تاريخه فيما رفع بيراميدز رصيده إلى 64 نقطة ويبقي في المركز الثاني.

وجاء تشكيل الأهلى على النحو التالي: على لطفي، محمد هانى – حمدى فتحى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي، أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدى "قفشة" – حسين الشحات، محمود عبد المنعم "كهربا" وجونيور أجاي، وضمت قائمة البدلاء: مصطفى شوبير – صالح جمعة – وليد سليمان – أليو بادجى – أحمد الشيخ – شادى رضوان – محمد شكرى – عربى بدر – محمد فخري.

أما تشكيل بيراميدز فضم، كلاً من المهدى سليمان، أحمد أيمن منصور، عبد الله بكرى، محمد حمدى، أحمد توفيق، محمود حمادة، نبيل عماد دونجا، إبراهيم عادل، محمد فاروق، عبد الله السعيد وجون أنطوى.