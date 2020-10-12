شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد تعادل الأهلى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم، الأحد، الموافق 11/ 10/ 2020 مباراة واحدة فى ختام مواجهات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث إلتقى الأهلى مع بيراميدز، ومنح الأحمر نظيره الزمالك، فرصة حسم المركز الثانى بأقدام لاعبيه بعدما تعادل سلبياً مع بيراميدز فى المباراة التى جمعتهما على ستاد القاهرة الدولى، ليعطل الأهلي قطار الفريق السماوى ويحرمه من خطف ثلاث نقاط غالية كانت ستتيح له فرصة حصد الوصافة، خاصة بعد تعثر الأبيض وتعادل سلبيًا خلال مواجهة وادى دجلة الأخيرة.

تعادُل الأهلى مع بيراميدز منح الزمالك فرصة حسم المركز الثانى شرط تحقيق الفوز على حرس الحدود فى المواجهة التى ستجمعهما غدًا الإثنين، ثم الفوز على الإسماعيلى فى ختام منافسات الموسم، ليصل الفارس الأبيض للنقطة رقم 71، وبعد خصم النقاط الثلاثة بسبب عدم حضوره مباراة الأهلى فى الدور الأول سيصبح رصيده 68، وبيراميدز سيكون فى المركز الثالث برصيد 67 نقطة، وذلك حال تحقيق الفوز على المقاولون العرب فى أخر مواجهاته بالموسم.

ورفع الأهلى رصيده إلى 86 نقطة بعد التعادل مع بيراميدز ليحافظ على تصدر المسابقة التى حسمها لصالحه رسمياً منذ فترة للمرة الـ42 في تاريخه فيما رفع بيراميدز رصيده إلى 64 نقطة ويبقي في المركز الثالث، وجاء جدول ترتيب الدورى بعد مباراة اليوم كالتالى..



جدول ترتيب الدورى المصرى

وشهد الشوط الأول من مباراة الأهلى وبيراميدز تعرض كهربا لإصابة عضلية ليغادر المباراة فى الدقيقة 10 ويدخل أليو بادجى بدلاً منه، كما حصل عمرو السولية على البطاقة الحمراء، وأهدر محمد مجدى قفشة ركلة جزاء للأحمر بتصدى من المهدى سليمان حارس المرمى فى نهاية الشوط.

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