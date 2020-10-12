شكرا لقرائتكم خبر عن عادل مصطفى: الاستحواذ أمام بيراميز رغم النقص العددي يُحسب لموسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عادل مصطفى نجم الأهلي سابقاً أن المدير الفني للقلعة الحمراء بيتسو موسيماني نجح في تحقيق الاستحواذ بالرغم من النقص العددي أمام بيراميدز بعد طرد عمرو السولية في نهاية الشوط الأول من المواجهة، وتعادل الاهلي مع بيراميدز سلبياً خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، بإستاد القاهرة الدولي، فى قمة مباريات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وبذلك رفع الاهلي رصيده إلى 86 نقطة يحافظ على تصدر المسابقة التي حسمها الاهلي لصالحه رسمياً منذ أيام للمرة الـ42 في تاريخه فيما رفع بيراميدز رصيده إلى 64 نقطة ويبقي في المركز الثاني.

أضاف عادل مصطفى فى تصريحات لقناة الأهلى، أن موسيماني كان جريء بالاستمرار في الاستحواذ على الكرة بالرغم من النقص العددي ومنح أليو ديانج ومجدي قفشه العديد من التعليمات بالإضافة الى عدم وجود أخطاء أو مساحات خلف الدفاع اليوم على عكس المباريات الماضية.

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تابع: السلبيات تتركز في الإصابات التي تعرض لها بعض اللاعبين ونتمنى أن يكونوا مع البعثة خلال المباراة المقبلة ضد الوداد البيضاوي المغربي.

وشدد: بيراميدز فريق كبير ويمتلك مفاتيح لعب وعناصر متوهجة للغاية ويعد من الفرق المرشحة لو لعب في دوري أبطال أفريقيا للمنافسة بقوة مثل الزمالك والرجاء والوداد ومازيمبي لذلك كانت المباراة اليوم كبيرة ووضعت اللاعبين في الأهلي تحت ضغط واختبار حقيقي.