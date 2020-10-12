شكرا لقرائتكم خبر عن عادل مصطفى: الاستحواذ أمام بيراميز رغم النقص العددي يُحسب لموسيمانى والان مع تفاصيل الخبر
أضاف عادل مصطفى فى تصريحات لقناة الأهلى، أن موسيماني كان جريء بالاستمرار في الاستحواذ على الكرة بالرغم من النقص العددي ومنح أليو ديانج ومجدي قفشه العديد من التعليمات بالإضافة الى عدم وجود أخطاء أو مساحات خلف الدفاع اليوم على عكس المباريات الماضية.
تابع: السلبيات تتركز في الإصابات التي تعرض لها بعض اللاعبين ونتمنى أن يكونوا مع البعثة خلال المباراة المقبلة ضد الوداد البيضاوي المغربي.
وشدد: بيراميدز فريق كبير ويمتلك مفاتيح لعب وعناصر متوهجة للغاية ويعد من الفرق المرشحة لو لعب في دوري أبطال أفريقيا للمنافسة بقوة مثل الزمالك والرجاء والوداد ومازيمبي لذلك كانت المباراة اليوم كبيرة ووضعت اللاعبين في الأهلي تحت ضغط واختبار حقيقي.
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