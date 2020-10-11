الدوري المغربي: تشويق اللحظات الاخيرة يمنح اللقب للرجاء البيضاوي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أكتوبر 2020
حسم الرجاء البيضاوي لقب الدوري المغربي بتغلبه على الجيش الملكي في المباراة التي جمعت بينهما.
وتقابل الوداد مع الفتح الرياضي ولعب الرجاء ضد الجيش الملكي.
وانتصر الرجاء على الجيش الملكي بهدفين مقابل هدف في منافسات الجولة الأخيرة بالدوري ليرفع رصيده لـ60 نقطة في اللحظات الاخيرة بينما هزم الوداد نظيره الفتح الرباطي أيضًا بهدفين مقابل هدففي الدقائق الاخيرة ليحل في وصافة ترتيب الدوري المغربي برصيد 59 نقطة.
يُذكر أن الزمالك سيواجه الرجاء المغربي يوم الأحد بعد المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على أن تقام مباراة الأهلي والوداد في اليوم السابق بنفس الدور.
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