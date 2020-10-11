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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتر يحاول ضم اغويرو من السيتي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أكتوبر 2020
سيحاول إنتر ميلانو الإيطالي التعاقد مع مهاجم مانشستر سيتي سيرجيو اغويرو في صفقة انتقال حر الصيف المقبل بعد نهاية عقده الحالي في حزيران القادم.
مانشستر سيتي لم يدخل مع اغويرو في منطقة تضمن تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي حيث لم يحدث الاتفاق بعد.
ويمكن لأغويرو التحدث إلى أي نادٍ اعتبارًا من كانون الثاني المقبل وحسب المصادر الصحفية الإنكليزية فإن إنتر يفكر جديًا في استقطاب الهداف التاريخي لمانشستر سيتي.
وسيكون الراتب الذي سيعرضه إنتر أقل مما يتقاضاه اغويرو في مانشستر سيتي حيث سيتراوح راتب النيراتزوري بين 6 ونصف إلى 7 ونصف مليون جنيه استرليني.
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