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انتر يحاول ضم اغويرو من السيتي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أكتوبر 2020

سيحاول إنتر ميلانو الإيطالي التعاقد مع مهاجم مانشستر سيتي سيرجيو ​اغويرو​ في صفقة انتقال حر الصيف المقبل بعد نهاية عقده الحالي في حزيران القادم.

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مانشستر سيتي لم يدخل مع اغويرو في منطقة تضمن تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي حيث لم يحدث الاتفاق بعد.

ويمكن لأغويرو التحدث إلى أي نادٍ اعتبارًا من كانون الثاني المقبل وحسب المصادر الصحفية الإنكليزية فإن إنتر يفكر جديًا في استقطاب الهداف التاريخي لمانشستر سيتي.

وسيكون الراتب الذي سيعرضه إنتر أقل مما يتقاضاه اغويرو في مانشستر سيتي حيث سيتراوح راتب النيراتزوري بين 6 ونصف إلى 7 ونصف مليون جنيه استرليني.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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