شكرا لقرائتكم وليد صلاح الدين: مباراة الأهلي كلها مكاسب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر وليد صلاح الدين، نجم الأهلي الأسبق عن سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال مباراة بيراميدز، التي اقيمت مساء الأحد، ضمن مباريات الأسبوع ال33 من مسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وقال وليد صلاح الدين، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "اون تايم سبورتس" :"لاعبو الأهلي ظهروا بمستوى مميز في مباراة اليوم، خاصة بعد طرد عمرة السولية".

وأضاف نجم الأهلي السابق:"مباراة اليوم كلها مكاسب للنادي الأهلي، حيث كانت اختبار قوي للنادي الأهلي، قيل مواجهة الوداد المغربي، في بطولة دوري ابطال افريقيا".

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وختم :"محمد هاني واليو ديانج، كانا من أبرز لاعبي الأهلي في مباراة بيراميدز، خاصة في الجانب الدفاعي"، مضيفا :"مباراة بيراميدز اختبار قوي للأهلي قبل مواجهة بيراميدز".

وتعادل الاهلى مع بيراميدز سلبياً خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأحد، بإستاد باستاد القاهرة الدولي، فى قمة مباريات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز ، وبذلك رفع الاهلى رصيده إلى 86 نقطة يحافظ على تصدر المسابقة التى حسمها الاهلى لصالحه رسمياً منذ أيام للمرة الـ42 فى تاريخه فيما تجمد رفع بيراميدز رصيده إلى 64 نقطة ويبقى فى المركز الثاني.

وجاء تشكيل الأهلى على النحو التالي: على لطفي، محمد هانى – حمدى فتحى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي، أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدى "قفشة" – حسين الشحات، محمود عبد المنعم "كهربا" وجونيور أجاي، وضمت قائمة البدلاء: مصطفى شوبير – صالح جمعة – وليد سليمان – أليو بادجى – أحمد الشيخ – شادى رضوان – محمد شكرى – عربى بدر – محمد فخري.

أما تشكيل بيراميدز فضم، كلاً من المهدى سليمان، أحمد أيمن منصور، عبد الله بكرى، محمد حمدى، أحمد توفيق، محمود حمادة، نبيل عماد دونجا، إبراهيم عادل، محمد فاروق، عبد الله السعيد وجون أنطوى.