شكرا لقرائتكم الأهلى يمنح الزمالك فرصة حسم وصافة الدوري بعد تعطيل بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح الأهلى نظيره الزمالك، فرصة حسم المركز الثانى بأقدام لاعبيه بعدما تعادل الأخير سلبياً مع بيراميدز فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى، ليعطل الاهلي قطار الفريق السماوى ويحرمه من خطف ثلاث نقاط غالية كانت ستتيح له فرصة حصد الوصافة، خاصة بعد تعثر الأبيض وتعادل سلبيًا خلال مواجهة وادى دجلة الأخيرة.

تعادُل الأهلى مع بيراميدز منح الزمالك فرصة حسم المركز الثانى شرط تحقيق الفوز على حرس الحدود فى المواجهة التى ستجمعهما غدًا الإثنين، ثم الفوز على الإسماعيلى فى ختام منافسات الموسم، ليصل الفارس الأبيض للنقطة رقم 71، وبعد خصم النقاط الثلاثة بسبب عدم حضوره مباراة الأهلى فى الدور الأول سيصبح رصيده 68، وبيراميدز سيكون فى المركز الثالث برصيد 67 نقطة، وذلك حال تحقيق الفوز على المقاولون العرب فى أخر مواجهاته بالموسم.

ورفع الأهلى رصيده إلى 86 نقطة بعد التعادل مع بيراميدز ليحافظ على تصدر المسابقة التى حسمها لصالحه رسمياً منذ فترة للمرة الـ42 في تاريخه فيما رفع بيراميدز رصيده إلى 64 نقطة ويبقي في المركز الثالث.

وشهد الشوط الأول تعرض كهربا لإصابة عضلية ليغادر المباراة فى الدقيقة 10 ويدخل أليو بادجى بدلاً منه، كما حصل عمرو السولية على البطاقة الحمراء، وأهدر محمد مجدى قفشة ركلة جزاء للأحمر بتصدى من المهدى سليمان حارس المرمى فى نهاية الشوط.

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وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :- حراسة المرمى : علي لطفي، خط الدفاع : محمد هاني – حمدي فتحي – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي، خط الوسط : أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات، خط الهجوم : محمود عبد المنعم "كهربا" – جونيور أجاي.

البدلاء :- مصطفى شوبير – صالح جمعة – وليد سليمان – أليو بادجي – أحمد الشيخ – شادي رضوان – محمد شكري – عربي بدر – محمد فخري.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالى:- المهدى سليمان فى حراسة المرمى، الدفاع.. أحمد أيمن منصور، عبد الله بكرى، محمد حمدى، أحمد توفيق، الوسط.. محمود حمادة، نبيل عماد دونجا، إبراهيم عادل، محمد فاروق، عبد الله السعيد، الهجوم.. جون أنطوى.

البدلاء:- أحمد دعدور، عمر جابر، على جبر، إسلام عيسى، طارق طه، إبراهيم حسن، محمد عطوة، دودو الجباس، محمد فتحى.