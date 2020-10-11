شكرا لقرائتكم حازم إمام: كبار الأهلي ساعدوا موسيماني على تطبيق فكره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى حازم إمام، نجم الزمالك الأسبق، اعجابه بالروح القتالية للاعبي الأهلي أمام بيراميدز، مؤكدأ أن لاعبو الأهلي كانوا على قدر المسئولية، وظهروا بمستوى مميز رغم النقص العددي

وأضاف إمام فى تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، الأحد، أن المستوى الذي ظهر عليه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. خلال مباراة بيراميدز، هو السر وراء التعادل

وأكمل نجم الزمالك السابق :"الأهلي، اتيحت له أكثر من فرصة، لولا تألق المهدي سليمان، حارس بيراميدز، كان من الممكن أن يخرج فائزا"، مضيفا :"بيراميدز، لم يستطع استغلال النقص العددي الاهلي".

وتابع الثعلب:" اكثر شيء عحبني في موسيماني، المدير الفني للأهلي انه بيعطي الفرصة للاعبين الشباب، مهما كانت المباراة صعبة، وهذا وفقا لأدائهم في التدريبات".

وتابع :"موسيماني، قلبه جامد، انه يعطي للاعبين الشباب الفرصة في المباريات الصعبة، ولاعبو الأهلي الكبار ساعدوا موسيماني، على تطبيق فكره".

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وتعادل الاهلى مع بيراميدز سلبياً خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأحد، بإستاد باستاد القاهرة الدولي، فى قمة مباريات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز ، وبذلك رفع الاهلى رصيده إلى 86 نقطة يحافظ على تصدر المسابقة التى حسمها الاهلى لصالحه رسمياً منذ أيام للمرة الـ42 فى تاريخه فيما تجمد رفع بيراميدز رصيده إلى 64 نقطة ويبقى فى المركز الثاني.

وجاء تشكيل الأهلى على النحو التالي: على لطفي، محمد هانى – حمدى فتحى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي، أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدى "قفشة" – حسين الشحات، محمود عبد المنعم "كهربا" وجونيور أجاي، وضمت قائمة البدلاء: مصطفى شوبير – صالح جمعة – وليد سليمان – أليو بادجى – أحمد الشيخ – شادى رضوان – محمد شكرى – عربى بدر – محمد فخري.

أما تشكيل بيراميدز فضم، كلاً من المهدى سليمان، أحمد أيمن منصور، عبد الله بكرى، محمد حمدى، أحمد توفيق، محمود حمادة، نبيل عماد دونجا، إبراهيم عادل، محمد فاروق، عبد الله السعيد وجون أنطوى.