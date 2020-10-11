شكرا لقرائتكم موسيماني يهنئ مدرب الرجاء بلقب الدورى المغربى فى المتمر الصحفى لمباراة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أن المباراة كانت صعبة للغاية اليوم أمام بيراميدز.

وتعادل الاهلي مع بيراميدز سلبياً خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، بإستاد القاهرة الدولي، فى قمة مباريات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وبذلك رفع الاهلي رصيده إلى 86 نقطة يحافظ على تصدر المسابقة التي حسمها الاهلي لصالحه رسمياً منذ أيام للمرة الـ42 في تاريخه فيما تجمد رفع بيراميدز رصيده إلى 64 نقطة ويبقي في المركز الثاني.

أضاف موسيماني خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "بيراميدز كخصم أقوى من المباراتين الماضيتين لكننا لعبنا بروح والتزمنا خططيا، لدينا احباط لعدم التسجيل اليوم واستطعنا الحفاظ على عدم تلقينا أهداف خلال المباريات الثلاث الماضية".

أضاف بيتسو موسيماني: "خلقنا فرص للتسجيل في المباراة بالرغم من النقص العددي وكان هناك حضور ذهني وفني وخططي كما ان تغيير أليو بادجي كان خططي لكن تغيير محمود كهربا للإصابة كما شاهد الجميع".

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وواصل مدرب الأهلي: "الشوط الأول كان صعب للغاية للنادي الأهلي على عكس الشوط الثاني اكتسب اللاعبين الثقة بشكل كبير بالإضافة الى أن قفشه أهدر ضربة جزاء لكنه قدم مستوى متميز للفريق وتحدثت معه بعد المباراة بعدما شعرت احباطه، وضياع اللاعب لضربة الجزاء يتكرر من كل النجوم العالميين مارادونا وميسي ورونالدو وكل الأسماء التي نتابعها".

وأرسل موسيماني التهنئة لمدرب الرجاء البيضاوي على الفوز بلقب الدوري المغربي لم أكن أعلم خلال المباراة بتتويجه بالبطولة".

وشدد موسيماني أن كل مباراة منذ قدومه للأهلي أخسر لاعبين بسبب الإصابات لكنني لا أشكو ونسير في طريقنا كما أن جونيور أجايي قاتل في المباراة ولم يقصر خاصة وان المباراة امام منافس بحجم بيراميدز