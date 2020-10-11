شكرا لقرائتكم أحمد جمال: الزمالك يستحق أن يكون بطلا للقارة الأفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامي أحمد جمال ومقدم برنامج زملكاوي إن الفريق الأبيض يستحق التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم مطالبا جمهور الزمالك بالالتفاف حول اللاعبين من أجل الحصول على الأميرة الأفريقية.

أضاف أحمد جمال خلال تقديمه برنامج عبر قناة الزمالك:" جمهور الزمالك لا بد أن يلتف حول اللاعبين من أجل أفريقيا وفاضل على الحلم الأفريقي 3 محطات يا زمالك".

تابع أحمد جمال :" إذا حصل الزمالك على بطولة أفريقيا في ظل الضغوط التي نتعرض لها ستكون الأغلى في التاريخ ورئيس الزمالك حضر التدريب لمؤازرة اللاعبين لأنهم بمثابة لكل نجوم الفريق الأبيض".

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وواصل:" الزمالك يمتلك أفضل 3 حراس مرمى في مصر فالزمالك لاينقصه شيء ليكون بطل أبطال أفريقيا والزمالك يستحق أن يكون بطلا للقارة الأفريقية واللاعبين تركز في كل ما يحاك ضد الزمالك من مؤمران ولا يهزهم اللجنة الأوليمبية ولا غيرها".

أكمل:" لاعبو الزمالك وقفوا بجانب أبوهم مرتضى منصور لتدعيمه ورئيس الزمالك لم يطلب دعمهم ولكنها لفتة من اللاعبين أنفسهم وكل الدعم لرئيس الزمالك من أجل أن تكتمل الملحمة ومن أجل أن يري الناس ماذا فعل هذا الرجل من أجل الزمالك".

واختتم :"جمهور الزمالك شاف كاريزما لمرتضى منصور رئيس نادى قوي لا يرضى بغيرها".