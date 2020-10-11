شكرا لقرائتكم موسيمانى: انا محبط لعدم تسجيل أهداف وتغيير أليو بادجى لأسباب خططية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، رضاه عن نقطة التعادل التي خرج بها فريقه أمام بيراميدز عطفا على الظروف التي يعيشها الفريق مؤخرًا.

وشرح موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب اللقائ قائلا: "ماتش صعب بالنسبالنا، الجميع لاحظ أن الخصم أقوى من الخصوم اللى فاتوا، لكن الأهلي لعب كويس مفيش مشكلة وبيلعب بروح وملتزمين خططيا".

وتابع مدرب الأهلي: "احنا محبطين اننا مسجلناش أهداف، بس لعبا بشكل جيد وبروح جيده، طبعا كان في كارت احمر اخدناه، لكن الالتزام الخططي ساعدنا، والشغل بتعنا اتاح لينا فرص امام الخصم".

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وأكمل مدرب الأهلي: "كهربا خرج مصاب، لكن تغيير بادجي كان خططيا، وكمان كنا بنلعب ناقصين لكن ظهر اننا بنلعب كاملين".

وأوضح المدرب الجنوب أفريقي: "الجانب الايجابي ان لما اطرد لاعب وإصابة كهربا، صعب علينا الشوط الاول، الشوط الثاني اللعيبة اكتسبت ثقة، للأسف قفشة أهدر رجلة جزاء وكنت أتمنى تحقيق فرصته اللى جت في العارضة، وهو لاعب كويس ومهم للفريق، انا تحدثت معاه حسيته محبط، كل النجوم اهدرت فرص مثل ماردونا ورونالدو".

وأردف موسيماني: "خسارة الوداد اللقب لن يمثل لنا أي أفضلية عندنا شغل هنا لازم نعمله، ولو فكرت كده هنروح نخسر".

وختم: "احنا بنطلع من كل ماتش بدروس مفيده وبنحاول نطلع بالاستفاده وافرض الهدوء، خصوصا ان احنا بنمر بمرحلة صعبة".