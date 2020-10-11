شكرا لقرائتكم موسيماني: راض عن التعادل مع بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، رضاه عن نقطة التعادل التي خرج بها فريقه أمام بيراميدز عطفا على الظروف التي يعيشها الفريق مؤخرًا.

وشرح موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب اللقائ قائلا: "ماتش صعب بالنسبالنا، الجميع لاحظ أن الخصم أقوى من الخصوم اللى فاتوا، لكن الأهلي لعب كويس مفيش مشكلة وبيلعب بروح وملتزمين خططيا".

وتابع مدرب الأهلي: "احنا محبطين اننا مسجلناش أهداف، بس لعبا بشكل جيد وبروح جيده، طبعا كان في كارت احمر اخدناه، لكن الالتزام الخططي ساعدنا، والشغل بتعنا اتاح لينا فرص امام الخصم".

وأكمل مدرب الأهلي: "كهربا خرج مصاب، لكن تغيير بادجي كان خططيا، وكمان كنا بنلعب ناقصين لكن ظهر اننا بنلعب كاملين".

وأوضح المدرب الجنوب أفريقي: "الجانب الايجابي ان لما اطرد لاعب وإصابة كهربا، صعب علينا الشوط الاول، الشوط الثاني اللعيبة اكتسبت ثقة، للأسف قفشة أهدر رجلة جزاء وكنت أتمنى تحقيق فرصته اللى جت في العارضة، وهو لاعب كويس ومهم للفريق، انا تحدثت معاه حسيته محبط، كل النجوم اهدرت فرص مثل ماردونا ورونالدو".

وأردف موسيماني: "خسارة الوداد اللقب لن يمثل لنا أي أفضلية عندنا شغل هنا لازم نعمله، ولو فكرت كده هنروح نخسر".

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وختم: "احنا بنطلع من كل ماتش بدروس مفيده وبنحاول نطلع بالاستفاده وافرض الهدوء، خصوصا ان احنا بنمر بمرحلة صعبة".

وتعادل الاهلي مع بيراميدز سلبياً خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأحد، بإستاد باستاد القاهرة الدولي، فى قمة مباريات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز ، وبذلك رفع الاهلي رصيده إلى 86 نقطة يحافظ على تصدر المسابقة التى حسمها الاهلي لصالحه رسمياً منذ أيام للمرة الـ42 في تاريخه فيما تجمد رفع بيراميدز رصيده إلى 64 نقطة ويبقي في المركز الثاني.

وجاء تشكيل الأهلى على النحو التالي: على لطفي، محمد هانى – حمدى فتحى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي، أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدى "قفشة" – حسين الشحات، محمود عبد المنعم "كهربا" وجونيور أجاي، وضمت قائمة البدلاء: مصطفى شوبير – صالح جمعة – وليد سليمان – أليو بادجى – أحمد الشيخ – شادى رضوان – محمد شكرى – عربى بدر – محمد فخري.

أما تشكيل بيراميدز فضم، كلاً من المهدى سليمان، أحمد أيمن منصور، عبد الله بكرى، محمد حمدى، أحمد توفيق، محمود حمادة، نبيل عماد دونجا، إبراهيم عادل، محمد فاروق، عبد الله السعيد وجون أنطوى.