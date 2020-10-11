ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الاهلي وبيراميدز حيث استمر المارد الأحمر على الصدارة رغم التعادل مع بيراميدز برصيد 86 نقطة بينما حل الزمالك ثانيا برصيد 65 نقطة وجاء بيراميدز ثالثا برصيد 64 نقطة.

وجاء باقى الترتيب كالتالى..

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الاهلي وبيراميدز حيث تعادل الاهلي مع بيراميدز سلبياً خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأحد، بإستاد باستاد القاهرة الدولي، فى قمة مباريات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز ، وبذلك رفع الاهلي رصيده إلى 86 نقطة يحافظ على تصدر المسابقة التى حسمها الاهلي لصالحه رسمياً منذ أيام للمرة الـ42 في تاريخه فيما تجمد رفع بيراميدز رصيده إلى 64 نقطة ويبقي في المركز الثاني.

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ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الاهلي وبيراميدز

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الاهلي وبيراميدز

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الاهلي وبيراميدز وجاء تشكيل الأهلى على النحو التالي: على لطفي، محمد هانى – حمدى فتحى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي، أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدى "قفشة" – حسين الشحات، محمود عبد المنعم "كهربا" وجونيور أجاي، وضمت قائمة البدلاء: مصطفى شوبير – صالح جمعة – وليد سليمان – أليو بادجى – أحمد الشيخ – شادى رضوان – محمد شكرى – عربى بدر – محمد فخري.

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الاهلي وبيراميدز أما تشكيل بيراميدز فضم، كلاً من المهدى سليمان، أحمد أيمن منصور، عبد الله بكرى، محمد حمدى، أحمد توفيق، محمود حمادة، نبيل عماد دونجا، إبراهيم عادل، محمد فاروق، عبد الله السعيد وجون أنطوى.