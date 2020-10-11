شكرا لقرائتكم بيراميدز يفقد محمد فاروق وعبد الله بكرى أمام الطلائع بالكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفقد نادي بيراميدز جهود الثنائي محمد فاروق صانع الألعاب وعبد الله بكري المدافع أمام طلائع الجيش، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على استاد بتروسبورت في إطار دور الثمانية لبطولة كأس مصر، حيث حصل فاروق وبكري على بطاقة صفراء في مباراة الأهلي بالدوري وهي الثالثة للثنائي الذي سيغيب عن لقاء الكأس.

وتعادل الأهلى مع بيراميدز سلبياً خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأحد، بإستاد باستاد القاهرة الدولي، فى قمة مباريات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز، وبذلك رفع الاهلي رصيده إلى 86 نقطة يحافظ على تصدر المسابقة التى حسمها الاهلي لصالحه رسمياً منذ فترة للمرة الـ42 في تاريخه فيما رفع بيراميدز رصيده إلى 64 نقطة ويبقي في المركز الثالث.

وشهد الشوط الأول تعرض كهربا لإصابة عضلية ليغادر المباراة فى الدقيقة 10 ويدخل أليو بادجى بدلاً منه، كما حصل عمرو السولية على البطاقة الحمراء، وأهدر محمد مجدى قفشة ركلة جزاء للأحمر بتصدى من المهدى سليمان حارس المرمى فى نهاية الشوط.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:- حراسة المرمى : علي لطفي، خط الدفاع : محمد هاني – حمدي فتحي – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي، خط الوسط : أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات، خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" – جونيور أجاي.

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البدلاء:- مصطفى شوبير – صالح جمعة – وليد سليمان – أليو بادجي – أحمد الشيخ – شادي رضوان – محمد شكري – عربي بدر – محمد فخري.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالى:- المهدى سليمان فى حراسة المرمى، الدفاع.. أحمد أيمن منصور، عبد الله بكرى، محمد حمدى، أحمد توفيق، الوسط.. محمود حمادة، نبيل عماد دونجا، إبراهيم عادل، محمد فاروق، عبد الله السعيد، الهجوم.. جون أنطوى.

البدلاء:- أحمد دعدور، عمر جابر، على جبر، إسلام عيسى، طارق طه، إبراهيم حسن، محمد عطوة، دودو الجباس، محمد فتحى.