شكرا لقرائتكم الأهلي ضد بيراميدز.. التعادل السلبي يحسم نتيجة المباراة والزمالك يقترب من حسم الوصافة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل الاهلي مع بيراميدز سلبياً خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأحد، بإستاد باستاد القاهرة الدولي، فى قمة مباريات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز ، وبذلك رفع الاهلي رصيده إلى 86 نقطة يحافظ على تصدر المسابقة التى حسمها الاهلي لصالحه رسمياً منذ أيام للمرة الـ42 في تاريخه فيما تجمد رفع بيراميدز رصيده إلى 64 نقطة ويبقي في المركز الثاني.

وجاء تشكيل الأهلى على النحو التالي: على لطفي، محمد هانى – حمدى فتحى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي، أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدى "قفشة" – حسين الشحات، محمود عبد المنعم "كهربا" وجونيور أجاي، وضمت قائمة البدلاء: مصطفى شوبير – صالح جمعة – وليد سليمان – أليو بادجى – أحمد الشيخ – شادى رضوان – محمد شكرى – عربى بدر – محمد فخري.

أما تشكيل بيراميدز فضم، كلاً من المهدى سليمان، أحمد أيمن منصور، عبد الله بكرى، محمد حمدى، أحمد توفيق، محمود حمادة، نبيل عماد دونجا، إبراهيم عادل، محمد فاروق، عبد الله السعيد وجون أنطوى.

بداية حماسية من جانب الأهلى الذى ضغط بقوة عن طريق الثلاثى الهجومى الشحات وكهربا وأجأى وأهدر حسين الشحات فرصة تسجيل هدف مُبكر بعدما أنفرد بالمهدى سليمان بعدها سدد محمد فاروق مرة قوية اءت بعيداً عن شبا على لطفى حارس لاهلى وتعرض كهربا لأصابة قوية ليُغادر أرض الملعب ويشارك بدلاً منه بادجي.

ونشط بيراميدز تدريجياً ولعب محمد فاروق كرة رأسية قوية لكنها مرت بجوار القائم ، وحأول ألفريقين زيارة الشباك لكن دون جدوى وتعرض قفشة للعرقلة بعد صدام قوى مع عبد الله السعيد ونال الأخير بطاقة صفراء للخشونة فى الدقيقة 28.

تلقى قفشة العلاج واستكمال المشاركة فى المباراة وهدأ اللعب قليلاً وأنحصر وسط الملعب قبل أن يتعرض قفشة لعرقلة جديدة من محمد فاروق ويشهر محمود البنا حكم اللقاء بطاقة صفراء لمحمد فاروق،وقاد الأخير هجمة خطرة لبيراميدز من ناحية اليمين وتعرض للعرقلة من حمدى فتحى الذى نال بطاقة صفراء للخشونة .

وسجل أحمد أيمن منصور هدف المباراة الأول لبيراميدز لكن محمود البنا لجأ لتقنية ألفار لمعرفة قانونية الهدف من عدمها بسبب التسلل ، وبعدها ألغى الحكم الهدف بداعى التسلل ، بعدها نال عمرو السولية بطاقة صفراء للخشونة مع محمود حمادة وبعدها لجأ البنا لتقنية ألفار ليلغى البطاقة الصفراء ويحوّلها بطاقة حمراء ويغادر السولية أرض الملعب.

وتوقف اللعب مرة أخرى بسبب علاج دونجا ومن بعدها على لطفى حارس الاهلى ويهدأ اللعب قبل أن يقود قفشة هجمة خطرة للأهلى ويمرر كرة إلى ديانج الذى رأوغ عبد الله بكرى مدافع بيراميدز وسدد كرة لكنها لمست "يد" بكرى ويحتسب البنا ضربة جزاء للأهلى يتصدى لها قفشة ويتصدى لها المهدى سليمان وينقذ فريقه من التقدم وبعدها ينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.





الشوط الثاني

بدأ الأهلى الشوط الثانى بتغيير أحمد الشيخ بدلاً من آليو بادجى ، وخرج إبراهيم عادل وشارك أبراهيم حسن بدلاً منه ، ولعب أحمد فتحى ضربة حرة غير مباشرة خطرة مرت من أمام بعض لاعبى الأهلى دجون أن يلمس أحدهم الكرة ويُسكنها فى شباك حارس بيراميدز.

ضغط بيراميدز بشكل واضح مُستغلاً النقص العددى فى الأهلى وسدد أبراهيم حسن وأنطوى أكثر من كرة خطرة لبيراميدز وتصدى القائم الأيسر لتسديدة قوية من أبراهيم حسن.

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وأشهر البنا بطاقة صفراء لمحمد حمدى للخشونة مع محمد هانى فى الدقيقة 58..عادت السيطرة لفريق بيراميدز وكاد أنطوى يسجل هدفاً لفريقه بعدما إرتقى لكرة عرضية سددها برأسه لكنها مرت بجوار القائم،وسدد قفشة تسديدة صاروخية تصدى لها قائم بيراميدز.

وشارك عربى بدر فى الدقيقة 81 بدلاً من حسين الشحات ، وضغط بيراميدز بكل قوة فى الدقائق الأخيرة ولعب أبراهيم حسن كرة عرضية أرتقى لها دودو الجباس برأسه لكنها مرت بجوار القائم وفى الدقيقة 89 شارك الصاعد شادى رضوان بدلاً من قفشة ، وأشهر البنا بطاقة صفراء لدونجا للخشونة مع ديانج،

وجاء تشكيل الأهلى على النحو التالي: على لطفي، محمد هانى – حمدى فتحى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي، أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدى "قفشة" – حسين الشحات، محمود عبد المنعم "كهربا" وجونيور أجاي، وضمت قائمة البدلاء: مصطفى شوبير – صالح جمعة – وليد سليمان – أليو بادجى – أحمد الشيخ – شادى رضوان – محمد شكرى – عربى بدر – محمد فخري.

أما تشكيل بيراميدز فضم، كلاً من المهدى سليمان، أحمد أيمن منصور، عبد الله بكرى، محمد حمدى، أحمد توفيق، محمود حمادة، نبيل عماد دونجا، إبراهيم عادل، محمد فاروق، عبد الله السعيد وجون أنطوى.

بداية حماسية من جانب الأهلى الذى ضغط بقوة عن طريق الثلاثى الهجومى الشحات وكهربا وأجأى وأهدر حسين الشحات فرصة تسجيل هدف مُبكر بعدما أنفرد بالمهدى سليمان بعدها سدد محمد فاروق مرة قوية اءت بعيداً عن شبا على لطفى حارس لاهلى وتعرض كهربا لأصابة قوية ليُغادر أرض الملعب ويشارك بدلاً منه بادجي.

ونشط بيراميدز تدريجياً ولعب محمد فاروق كرة رأسية قوية لكنها مرت بجوار القائم ، وحأول ألفريقين زيارة الشباك لكن دون جدوى وتعرض قفشة للعرقلة بعد صدام قوى مع عبد الله السعيد ونال الأخير بطاقة صفراء للخشونة فى الدقيقة 28.

تلقى قفشة العلاج واستكمال المشاركة فى المباراة وهدأ اللعب قليلاً وأنحصر وسط الملعب قبل أن يتعرض قفشة لعرقلة جديدة من محمد فاروق ويشهر محمود البنا حكم اللقاء بطاقة صفراء لمحمد فاروق،وقاد الأخير هجمة خطرة لبيراميدز من ناحية اليمين وتعرض للعرقلة من حمدى فتحى الذى نال بطاقة صفراء للخشونة .

وسجل أحمد أيمن منصور هدف المباراة الأول لبيراميدز لكن محمود البنا لجأ لتقنية ألفار لمعرفة قانونية الهدف من عدمها بسبب التسلل ، وبعدها ألغى الحكم الهدف بداعى التسلل ، بعدها نال عمرو السولية بطاقة صفراء للخشونة مع محمود حمادة وبعدها لجأ البنا لتقنية ألفار ليلغى البطاقة الصفراء ويحوّلها بطاقة حمراء ويغادر السولية أرض الملعب.

وتوقف اللعب مرة أخرى بسبب علاج دونجا ومن بعدها على لطفى حارس الاهلى ويهدأ اللعب قبل أن يقود قفشة هجمة خطرة للأهلى ويمرر كرة إلى ديانج الذى رأوغ عبد الله بكرى مدافع بيراميدز وسدد كرة لكنها لمست "يد" بكرى ويحتسب البنا ضربة جزاء للأهلى يتصدى لها قفشة ويتصدى لها المهدى سليمان وينقذ فريقه من التقدم وبعدها ينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.