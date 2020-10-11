شكرا لقرائتكم نادال يتوج بـ"رولان غاروس".. ويعادل رقم فيدرر القياسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل لاعب التنس الإسباني رافاييل نادال المصنف الثاني عالميا كتابة التاريخ في بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) إحدى بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى وأحرز لقبه الثالث عشر في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

وتوج نادال /34 عاما/ بلقبه الثالث عشر اليوم الأحد بالفوز 6 / صفر و6 / 2 و7 / 5 على الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا والمصنف الأول للبطولة في المباراة النهائية للبطولة على ملعب "فيليب شاترييه".

كما توج نادال بهذا اللقب وهذا الفوز الساحق مسيرته الرائعة في هذه النسخة حيث حافظ على سجله خاليا من الهزيمة في مجموعات كل المباريات التي خاضها بهذه البطولة ولم يخسر أي مجموعة في أي من المباريات السبعة التي خاضها حتى تتويجه باللقب اليوم.

وهذه هي المرة الرابعة في تاريخ مشاركاته بالبطولة التي يحرز فيها اللقب دون خسارة أي مجموعة في مباريات البطولة حيث سبق له تحقيق هذا أيضا في نسخ 2008 و2010 و2017 .

وعادل نادال اليوم الرقم القياسي لعدد الألقاب التي يحرزها أي لاعب في تاريخ مشاركته ببطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى حيث رفع رصيده إلى 20 لقبا في هذه البطولات بالتساوي مع السويسري روجيه فيدرر وتجمد رصيد ديوكوفيتش عند 17 لقبا في هذه البطولات.

وتتسم المواجهة بين ديوكوفيتش ونادال بأنها أكثر المواجهات تكرارا بين لاعبين في التنس خلال العصر المفتوح حيث التقى اللاعبان اليوم للمرة الـ56 في مسيرتهما الرياضية مقابل 50 مواجهة بين ديوكوفيتش وفيدرر و40 مواجهة حتى الآن بين فيدرر ونادال.

وبخلاف معادلة الرقم القياسي لفيدرر في عدد الألقاب ببطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى كبرياء الفوز بهذا اللقب في هذه الظروف الصعبة بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد ، شهدت مباراة اليوم رقما قياسيا آخر.

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وإضافة إلى الرقم القياسي الجديد في سجل المواجهات بين لاعبين في عصر التنس المفتوح ، نجح نادال في تحسين الرقم القياسي الذي يستحوذ عليه في عدد مرات الفوز بلقب رولان غاروس حيث أحرز لقب البطولة للمرة الثالثة عشرة في مسيرته الرياضية حتى الآن.

وحقق نادال اليوم انتصاره رقم 27 خلال المواجهات الـ56 مع ديوكوفيتش ولكن اللاعب الصربي ما زال يمتلك الأفضلية في هذه المواجهات مع نادال برصيد 29 انتصارا حتى الآن. وأكد نادال مجددا أنه لا يزال الملك المتوج على الملاعب الرملية وخاصة في رولان غاروس حيث يحظى بسجل رائع في البطولة التي حقق فيها اليوم الانتصار رقم 100 له في تاريخ مشاركاته في مباريات البطولة.

ومن بين المواجهات بين اللاعبين ، التقى ديوكوفيتش ونادال اليوم للمرة السادسة عشرة في بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى وكان الفوز من نصيب ديوكوفيتش في تسع منها فيما حقق ديوكوفيتش اليوم الانتصار السابع له على نادال في تاريخ هذه البطولات الأربع الكبرى.

وكان ديوكوفيتش، 33 عاما، الفائز بلقب بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام توج بلقب رولان غاروس مرة واحدة سابقة في 2016. وفي المقابل ، يحظى نادال بسجل رائع في هذه البطولة أكثر مما يحظى به أي لاعب آخر في هذه البطولة أو غيرها من بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى. وخسر نادال مباراتين فقط على مدار جميع مشاركاته في رولان غاروس.

وكان أول من تغلب على نادال في الملاعب الرملية لرولان غاروس هو السويدي روبن سوديرلنغ في 2009 ثم فاز ديوكوفيتش على نادال في دور الثمانية للبطولة عام 2015 ليكون الانتصار الوحيد لديوكوفيتش على ما وصفه بـ"أعظم منافس" .

وحقق نادال اليوم انتصاره السابع في ثماني مواجهات مع ديوكوفيتش برولان غاروس كما أنه الانتصار الثالث لنادال على ديوكوفيتش في ثلاث مواجهات بنهائي رولان غاروس.

والتقى اللاعبان مرتين سابقتين في نهائي رولان غاروس عامي 2012 و2014 ، وكان الفوز من نصيب نادال في المرتين قبل أن يحقق انتصاره الثالث اليوم على ديوكوفيتش في نهائي البطولة.