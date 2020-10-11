شكرا لقرائتكم خبر عن غدا..منطقة الأهرامات تستقبل منافسات الدور 16 لبطولة مصر الدولية المفتوحة للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل غدا الاثنين منطقة أهرامات الجيزة منافسات الدور 16 لبطولة مصر الدولية المفتوحة للاسكواش البلاتينية للرجال وللسيدات والتي بدأت منافساتها التمهيدية يوم السبت الماضي بملاعب نادي نيو جيزة، وتستمر فعالياتها حتى 17 من أكتوبر الجاري.

وتحظي البطولة، والتى تعتبر واحدة من أكبر 8 بطولات بلاتينية عالمية، برعاية وزارة السياحة و الآثار وتشهد مشاركة 96 من لاعبى الإسكواش بالعالم من السيدات والرجال من 19 دولة مختلفة، حيث يبلغ مجموع الجوائز المالية 540 ألف دولار والذى يعد أكبر مجموع جوائز لبطولات الاسكواش هذا الموسم منذ ظهور فيروس كورونا المستجد.

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وأعرب أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار أهرامات الجيزة عن سعادته باستضافة منطقة أهرامات الجيزة لهذه البطولة تشجيعا منها لمنتج السياحة الرياضية كأحد المقاصد السياحية في مصر، مشيرا الى أن تنظيم هذه البطولة في هذا التوقيت الملئ بالتحديات بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد رسالة للعالم علي قدرة مصر علي استكمال مسيرة الإنجازات التى حققتها فى لعبةالاسكواش.

وأكد أشرف محي الدين أن ضمان سلامة اللاعبين والجمهور هي من أهم الأولويات، لذلك نحرص على ضمان تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية وسياسات التباعد الاجتماعى خلال البطولة.