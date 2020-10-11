شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى: مُحبط لعدم تسجيل أهداف أمام بيراميدز وروح اللاعبين "جيدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ان مواجهة بيراميدز جاءت صعبه مشددا أن المنافس يعد من أقوى فرق البطولة، وتابع موسيماني أنه محبط لعدم التسجيل وتحقيق الفوز إلا أنه اشاد بأداء وروح اللاعبين، وأضاف أن فريقه نجح في خلق فرص كثيرة مؤكدا أن إصابة كهربا قوية وأربكت حسابات الجهاز الفنى، كاشفا أن أليو بادجى لم يتعرض للإصابة ولكن تغييره جاء لأسباب فنية وبالتحديد لتعويض طرد عمرو السولية.

وأشاد موسيماني بقفشة مؤكدا أنه قدم أداء جيد رغم إهداره ضربة جزاء كاشفا أنه تحدث معه لشعوره أنه محبط وقال له أن معظم نجوم العالم ومنهم مارادونا وميسي وكريستيانو أهدروا ضربات جزاء.

وعن خسارة الوداد المغربي للدوري شدد موسيماني أن هذا الأمر لن يمنح الأهلي أى أفضلية في مواجهتهما القادمة، مؤكدا أنه لا يجوز أن يتم التفكير في الأمر بهذه الطريقة حتي نركز في كيفيه الخروج بنتيجه إيجابية من كازابلانكا.

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وتابع أن الإصابات لازالت تضرب فريقه بقوه مؤكدا أن عودة علي معلول سترفع من كفاءة الجبهة اليسري.

وتعادل الاهلي مع بيراميدز سلبياً خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأحد، بإستاد باستاد القاهرة الدولي، فى قمة مباريات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز ، وبذلك رفع الاهلي رصيده إلى 86 نقطة يحافظ على تصدر المسابقة التى حسمها الاهلي لصالحه رسمياً منذ أيام للمرة الـ42 في تاريخه فيما تجمد رفع بيراميدز رصيده إلى 64 نقطة ويبقي في المركز الثاني.

وجاء تشكيل الأهلى على النحو التالي: على لطفي، محمد هانى – حمدى فتحى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي، أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدى "قفشة" – حسين الشحات، محمود عبد المنعم "كهربا" وجونيور أجاي، وضمت قائمة البدلاء: مصطفى شوبير – صالح جمعة – وليد سليمان – أليو بادجى – أحمد الشيخ – شادى رضوان – محمد شكرى – عربى بدر – محمد فخري.

أما تشكيل بيراميدز فضم، كلاً من المهدى سليمان، أحمد أيمن منصور، عبد الله بكرى، محمد حمدى، أحمد توفيق، محمود حمادة، نبيل عماد دونجا، إبراهيم عادل، محمد فاروق، عبد الله السعيد وجون أنطوى.