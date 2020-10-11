بيراميدز يفقد محمد فاروق وعبد الله بكرى أمام الطلائع بالكأس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفقد نادي بيراميدز جهود الثنائي محمد فاروق صانع الألعاب وعبد الله بكري المدافع أمام طلائع الجيش، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على استاد بتروسبورت في إطار دور الثمانية لبطولة كأس مصر، حيث حصل فاروق وبكري على بطاقة صفراء في مباراة الأهلي بالدوري وهي الثالثة للثنائي الذي سيغيب عن لقاء الكأس.
وشهد الشوط الأول تعرض كهربا لإصابة عضلية ليغادر المباراة فى الدقيقة 10 ويدخل أليو بادجى بدلاً منه، كما حصل عمرو السولية على البطاقة الحمراء، وأهدر محمد مجدى قفشة ركلة جزاء للأحمر بتصدى من المهدى سليمان حارس المرمى فى نهاية الشوط.
وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:- حراسة المرمى : علي لطفي، خط الدفاع : محمد هاني – حمدي فتحي – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي، خط الوسط : أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات، خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" – جونيور أجاي.
البدلاء:- مصطفى شوبير – صالح جمعة – وليد سليمان – أليو بادجي – أحمد الشيخ – شادي رضوان – محمد شكري – عربي بدر – محمد فخري.
وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالى:- المهدى سليمان فى حراسة المرمى، الدفاع.. أحمد أيمن منصور، عبد الله بكرى، محمد حمدى، أحمد توفيق، الوسط.. محمود حمادة، نبيل عماد دونجا، إبراهيم عادل، محمد فاروق، عبد الله السعيد، الهجوم.. جون أنطوى.
البدلاء:- أحمد دعدور، عمر جابر، على جبر، إسلام عيسى، طارق طه، إبراهيم حسن، محمد عطوة، دودو الجباس، محمد فتحى.
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