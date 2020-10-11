شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفقد محمد فاروق وعبد الله بكرى أمام الطلائع بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفقد نادي بيراميدز جهود الثنائي محمد فاروق صانع الألعاب وعبد الله بكري المدافع أمام طلائع الجيش، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على استاد بتروسبورت في إطار دور الثمانية لبطولة كأس مصر، حيث حصل فاروق وبكري على بطاقة صفراء في مباراة الأهلي بالدوري وهي الثالثة للثنائي الذي سيغيب عن لقاء الكأس.

وتعادل الأهلى مع بيراميدز سلبياً خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأحد، بإستاد باستاد القاهرة الدولي، فى قمة مباريات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز، وبذلك رفع الاهلي رصيده إلى 86 نقطة يحافظ على تصدر المسابقة التى حسمها الاهلي لصالحه رسمياً منذ فترة للمرة الـ42 في تاريخه فيما رفع بيراميدز رصيده إلى 64 نقطة ويبقي في المركز الثالث.