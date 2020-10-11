شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الأهلى :كهربا يسافر مع الفريق للمغرب رغم إصابته أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مراسل قناة الأهلى من ملعب مباراة الفريق الأحمر مع بيراميدز، عن حجم إصابة محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق، وذلك بعدما تم استبداله خلال أحداث الشوط الأول بعد شكوى من العضلة الخلفية، وقال مراسل الأهلى: كهربا اشتكى من شد خفيف فى العضلة الخلفية ولكن تم استبداله بناء على تعليمات الجهاز الفنى الذى يعمل على إراحة أى لاعب يشعر بإرهاق، وسيجرى أشعة خلال ساعات وسيكون موجود مع الفريق فى المباراة القادمة أمام الوداد.

وإنتهى الشوط الأول من مباراة الاهلي وبيراميدز المقامة حالياً بإستاد باستاد القاهرة الدولي، في قمة مباريات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة لمسابقة الدوري المصري الممتازبالتعادل السلبي.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: علي لطفي، محمد هاني – حمدي فتحي – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي، أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي "قفشة" – حسين الشحات، محمود عبد المنعم "كهربا" وجونيور أجاي، وتضم قائمة البدلاء: مصطفى شوبير – صالح جمعة – وليد سليمان – أليو بادجي – أحمد الشيخ – شادي رضوان – محمد شكري – عربي بدر – محمد فخري.

أما تشكيل بيراميدز فضم، كلاً من المهدى سليمان، أحمد أيمن منصور، عبد الله بكرى، محمد حمدى، أحمد توفيق، محمود حمادة، نبيل عماد دونجا، إبراهيم عادل، محمد فاروق، عبد الله السعيد وجون أنطوى.

بداية حماسية من جانب الأهلي الذي ضغط بقوة عن طريق الثلاثي الهجومي الشحات وكهربا وأجاي وأهدر حسين الشحات فرصة تسجيل هدف مُبكر بعدما أنفرد بالمهدي سليمان بعدها سدد محمد فاروق مرة قوية اءت بعيداً عن شبا على لطفي حارس لاهلي وتعرض كهربا لأصابة قوية ليُغادر أرض الملعب ويشارك بدلاً منه بادجي.

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ونشط بيراميدز تدريجياً ولعب محمد فاروق كرة رأسية قوية لكنها مرت بجوار القائم ، وحاول الفريقين زيارة الشباك لكن دون جدوى وتعرض قفشة للعرقلة بعد صدام قوي مع عبد الله السعيد ونال الأخير بطاقة صفراء للخشونة في الدقيقة 28.

تلقي قفشة العلاج واستكمال المشاركة في المباراة وهدأ اللعب قليلاً وأنحصر وسط الملعب قبل أن يتعرض قفشة لعرقلة جديدة من محمد فاروق ويشهر محمود البنا حكم اللقاء بطاقة صفراء لمحمد فاروق،وقاد الأخير هجمة خطرة لبيراميدز من ناحية اليمين وتعرض للعرقلة من حمدي فتحي الذى نال بطاقة صفراء للخشونة .

وسجل أحمد أيمن منصور هدف المباراة الأول لبيراميدز لكن محمود البنا لجأ لتقنية الفار لمعرفة قانونية الهدف من عدمها بسبب التسلل ، وبعدها ألغى الحكم الهدف بداعي التسلل ، بعدها نال عمرو السولية بطاقة صفراء للخشونة مع نبيل عماد "دونجا" وبعدها لجأ البنا لتقنية الفار ليلغي البطاقة الصفراء ويحوّلها بطاقة حمراء ويغادر السولية أرض الملعب.

وتوقف اللعب مرة أخرى بسبب علاج دونجا ومن بعدها على لطفي حارس الاهلي ويهدأ اللعب قبل أن يقود قفشة هجمة خطرة للأهلي ويمرر كرة إلى ديانج الذى راوغ عبد الله بكري مدافع بيراميدز وسدد كرة لكنها لمست "يد" بكري ويحتسب البنا ضربة جزاء للأهلي يتصدى لها قفشة ويتصدى لها المهدي سليمان وينقذ فريقه من التقدم وبعدها ينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي.

ورغم أن الأهلي سبق وحسم بطولة الدوري إلا أن هناك من يُطالب بضرورة خوض المباراة بكل قوة من أجل الثأر من بيراميدز الذى فاز في أكثر من مرة على الأحمر الموسم الماضي وأطاح به من كأس مصر فيما يرى أخرون من الأهلاوية أن اللقاء يُمثل "تحصيل حاصل" ولا يستحق أن يُرهق الفريق لاعبيه فيه خاصة وأن الاهلي أمامه مباراة هامة للغاية يوم السبت المقبل أمام الوداد المغربي بملعب الأخير في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وأصابت هذه الحيرة الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني نفسه خلال الفترة الماضية فالمدرب الجديد للمارد الأحمر يرغب في تحقيق نتيجة جيدة أمام الفريق السماوي بعدما قاد الفريق للفوز في أول مباراتين له أمام المقاولون وأنبي بهدف نظيف وثلاثية نظيفة على التوالي لكنه في الوقت نفسه يخشى من زيادة نٌزلاء مستشفي الاهلي إذا ما خاض الفريق مباراة الليلة بكل قوة وحماس.