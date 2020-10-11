شكرا لقرائتكم خبر عن ميهوب يعدد مكاسب الأهلى بعد التعادل مع بيراميدز ويؤكد: ديانج النجم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدد علاء ميهوب نجم النادى الأهلى السابق، مكاسب القلعة الحمراء بعد التعادل الذى حققه الأهلى أمام بيراميدز فى الجولة 33 وقبل الأخيرة من عمر مسابقة الدورى العام، على الرغم من اللعب بعشرة لاعبين طوال أغلب أحداث اللقاء بعد طرد عمرو السولية، وقال ميهوب فى تصريحات لقناة الأهلى: الأهلى استطاع أن يغلق جميع المساحات رغم النقص العددى، ويجب أن نحى جميع اللاعبين وخاصة أليو ديانج ومحمد هانى وأحمد فتحى، وديانج عوض فقد السولية بشكل كبير جداً، وسدد كرة قوية جداً تصدى لها المهدى سليمان.

أضاف: الأهم أن الفريق خرج بدون إصابات رغم النقص العددى وهذا أهم شئ، ولكن النقص العددى كشف عن قدرات لاعبى الأهلى قبل مواجهة الوداد من حيث تركيز اللاعبين وغلق المساحات طوال أحداث المباراة، لم نشعر أن الأهلى منقوص.

واختتم: اللاعبون خاضوا المباراة تحت شعار لا توجد خسارة، وتوزيع الجهد كان مميز جداً على مدار المباراة، الروح كانت من مكاسب المباراة.

وتعادل الاهلي مع بيراميدز سلبياً خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأحد، بإستاد باستاد القاهرة الدولي، فى قمة مباريات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز ، وبذلك رفع الاهلي رصيده إلى 86 نقطة يحافظ على تصدر المسابقة التى حسمها الاهلي لصالحه رسمياً منذ أيام للمرة الـ42 في تاريخه فيما رفع بيراميدز رصيده إلى 64 نقطة ويبقي في المركز الثاني.

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وجاء تشكيل الأهلى على النحو التالي: على لطفي، محمد هانى – حمدى فتحى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي، أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدى "قفشة" – حسين الشحات، محمود عبد المنعم "كهربا" وجونيور أجاي، وضمت قائمة البدلاء: مصطفى شوبير – صالح جمعة – وليد سليمان – أليو بادجى – أحمد الشيخ – شادى رضوان – محمد شكرى – عربى بدر – محمد فخري.

أما تشكيل بيراميدز فضم، كلاً من المهدى سليمان، أحمد أيمن منصور، عبد الله بكرى، محمد حمدى، أحمد توفيق، محمود حمادة، نبيل عماد دونجا، إبراهيم عادل، محمد فاروق، عبد الله السعيد وجون أنطوى.

بداية حماسية من جانب الأهلى الذى ضغط بقوة عن طريق الثلاثى الهجومى الشحات وكهربا وأجأى وأهدر حسين الشحات فرصة تسجيل هدف مُبكر بعدما أنفرد بالمهدى سليمان بعدها سدد محمد فاروق مرة قوية اءت بعيداً عن شبا على لطفى حارس لاهلى وتعرض كهربا لأصابة قوية ليُغادر أرض الملعب ويشارك بدلاً منه بادجي.

ونشط بيراميدز تدريجياً ولعب محمد فاروق كرة رأسية قوية لكنها مرت بجوار القائم ، وحأول ألفريقين زيارة الشباك لكن دون جدوى وتعرض قفشة للعرقلة بعد صدام قوى مع عبد الله السعيد ونال الأخير بطاقة صفراء للخشونة فى الدقيقة 28.