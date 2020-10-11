شكرا لقرائتكم خبر عن تشاتشيتش: الحصول علي نقطة من أنياب الأهلي أمر جيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابدي انتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز سعادته بعد ظهور فريقه بشكل جيد امام الأهلي مشددا ان الفريق الأحمر هو افضل فريق في مصر.

وهنأ تشاتشيتش لاعبيه علي سلسله الفوز المتتالي والذي وصل عددها لـ6 مباريات قبل أن تنقطع بالتعادل مع الأهلي.

وتابع مدرب بيراميدز أن فريقه تأثر بغياب عمر جابر وعلي جبر مؤكدا ان الحصول علي نقطه من انياب الأهلي ليست بالأمر السيء.

واضاف تشاتشيتش ان فريقه لم يفقد الأمل في اقتناص المركز الثاني، مؤكدا ان فريقه سينافس الزمالك حتي اخر لحظة املا في لعب النسخه القادمه من بطولة دوري ابطال افريقيا.

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وتعادل الاهلي مع بيراميدز سلبياً خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأحد، بإستاد باستاد القاهرة الدولي، فى قمة مباريات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز ، وبذلك رفع الاهلي رصيده إلى 86 نقطة يحافظ على تصدر المسابقة التى حسمها الاهلي لصالحه رسمياً منذ أيام للمرة الـ42 في تاريخه فيما تجمد رفع بيراميدز رصيده إلى 64 نقطة ويبقي في المركز الثاني.

وجاء تشكيل الأهلى على النحو التالي: على لطفي، محمد هانى – حمدى فتحى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي، أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدى "قفشة" – حسين الشحات، محمود عبد المنعم "كهربا" وجونيور أجاي، وضمت قائمة البدلاء: مصطفى شوبير – صالح جمعة – وليد سليمان – أليو بادجى – أحمد الشيخ – شادى رضوان – محمد شكرى – عربى بدر – محمد فخري.

أما تشكيل بيراميدز فضم، كلاً من المهدى سليمان، أحمد أيمن منصور، عبد الله بكرى، محمد حمدى، أحمد توفيق، محمود حمادة، نبيل عماد دونجا، إبراهيم عادل، محمد فاروق، عبد الله السعيد وجون أنطوى.