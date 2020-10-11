شكرا لقرائتكم خبر عن رأسية دودو الجباس تهدد مرمى الأهلى من أول لمسة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سدد دودو الجباس مهاجم بيراميدز، كرة رأسية هدد بها مرمى الأهلى من أول لمسة له بعد دخوله المباراة بديلاً للغانى جون أنطوى فى الدقيقة 87 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ليستر التعادل السلبى مسيطرًا على اللقاء، وشهد الشوط الأول تعرض كهربا لإصابة عضلية ليغادر المباراة فى الدقيقة 10 ويدخل أليو بادجى بدلاً منه، كما حصل عمرو السولية على البطاقة الحمراء، وأهدر محمد مجدى قفشة ركلة جزاء للأحمر بتصدى من المهدى سليمان حارس المرمى فى نهاية الشوط.

ويسعى المارد الأحمر لتحقيق المزيد من الأرقام القياسية، بعد نجاحه في حسم لقب بطولة الدوري للمرة رقم 42 في تاريخه، ليواصل تفرده في تسجيل الأرقام والتربع على قمة الكرة المصرية، وبعد نجاحه في الحسم المبكر لبطولة الدوري هذا الموسم، قبل نهاية المسابقة بـ7 جولات كاملة، كما يسعى بيراميدز للفوز وحصد الثلاث نقاط لخطف المركز الثانى من الزمالك.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :- حراسة المرمى : علي لطفي، خط الدفاع : محمد هاني – حمدي فتحي – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي، خط الوسط : أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات، خط الهجوم : محمود عبد المنعم "كهربا" – جونيور أجاي.

البدلاء :- مصطفى شوبير – صالح جمعة – وليد سليمان – أليو بادجي – أحمد الشيخ – شادي رضوان – محمد شكري – عربي بدر – محمد فخري.

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وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالى:- المهدى سليمان فى حراسة المرمى، الدفاع.. أحمد أيمن منصور، عبد الله بكرى، محمد حمدى، أحمد توفيق، الوسط.. محمود حمادة، نبيل عماد دونجا، إبراهيم عادل، محمد فاروق، عبد الله السعيد، الهجوم.. جون أنطوى.

البدلاء:- أحمد دعدور، عمر جابر، على جبر، إسلام عيسى، طارق طه، إبراهيم حسن، محمد عطوة، دودو الجباس، محمد فتحى.

ويدخل الأهلي مباراة بيراميدز مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 85 نقطة ، فيما يحل بيراميدز ثانياً برصيد 63 ومن بعدهما الزمالك صاحب المركز الثالث بـ62 نقطة..وحقق الاهلي 27 فوز و4 تعادلات وهزيمة واحدة وزار شباك المنافسين 71 مرة وأهتزت شباكه 8 مرات ، أما بيراميدز فقد فاز في 19 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 7 وسجل 52 هدفاً ودخل مرماه 31 هدفاً.