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شكرا لقرائتكم خبر عن القائم ينقذ الأهلى من صاروخية إبراهيم حسن بعد "قلشة" ياسر إبراهيم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتكب ياسر إبراهيم مدافع الأهلى خطـأ أمام منطقة جزاء مرماه، واستغل إبراهيم حسن لاعب بيراميدز استبعاد ياسر للكرة وسدد صاروخية ارتطمت فى قائم مرمى المارد الأحمر بالدقيقة 55 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وشهد الشوط الأول تعرض كهربا لإصابة عضلية ليغادر المباراة فى الدقيقة 10 ويدخل أليو بادجى بدلاً منه، كما حصل عمرو السولية على البطاقة الحمراء، وأهدر محمد مجدى قفشة ركلة جزاء للأحمر بتصدى من المهدى سليمان حارس المرمى فى نهاية الشوط.
ويسعى المارد الأحمر لتحقيق المزيد من الأرقام القياسية، بعد نجاحه في حسم لقب بطولة الدوري للمرة رقم 42 في تاريخه، ليواصل تفرده في تسجيل الأرقام والتربع على قمة الكرة المصرية، وبعد نجاحه في الحسم المبكر لبطولة الدوري هذا الموسم، قبل نهاية المسابقة بـ7 جولات كاملة، كما يسعى بيراميدز للفوز وحصد الثلاث نقاط لخطف المركز الثانى من الزمالك.
وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :- حراسة المرمى : علي لطفي، خط الدفاع : محمد هاني – حمدي فتحي – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي، خط الوسط : أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات، خط الهجوم : محمود عبد المنعم "كهربا" – جونيور أجاي.
البدلاء :- مصطفى شوبير – صالح جمعة – وليد سليمان – أليو بادجي – أحمد الشيخ – شادي رضوان – محمد شكري – عربي بدر – محمد فخري.
وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالى:- المهدى سليمان فى حراسة المرمى، الدفاع.. أحمد أيمن منصور، عبد الله بكرى، محمد حمدى، أحمد توفيق، الوسط.. محمود حمادة، نبيل عماد دونجا، إبراهيم عادل، محمد فاروق، عبد الله السعيد، الهجوم.. جون أنطوى.
البدلاء:- أحمد دعدور، عمر جابر، على جبر، إسلام عيسى، طارق طه، إبراهيم حسن، محمد عطوة، دودو الجباس، محمد فتحى.
ويدخل الأهلي مباراة بيراميدز مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 85 نقطة ، فيما يحل بيراميدز ثانياً برصيد 63 ومن بعدهما الزمالك صاحب المركز الثالث بـ62 نقطة..وحقق الاهلي 27 فوز و4 تعادلات وهزيمة واحدة وزار شباك المنافسين 71 مرة وأهتزت شباكه 8 مرات ، أما بيراميدز فقد فاز في 19 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 7 وسجل 52 هدفاً ودخل مرماه 31 هدفاً.
الأهلى وبيراميدز (5)
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