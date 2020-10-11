شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه لتلفزيون " الخليج 365 " :الأهلي يرفض رحيل ناصر ماهر لبيراميدز وتوصية بعودته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في تليفزيون " الخليج 365 "رفض مسئولو الأهلي عرض نادي بيراميدز لشراء ناصر ماهر بشكل نهائي بعد المفاوضات التي دارت بين الطرفيين خلال الفترة الماضية ، وتحديدا بعد تألق ناصر ماهر مع فريقه الحالي سموحه.

أضاف الإعلامي محمد شبانه في برنامج "مع شبانه " على تلفزيون الخليج 365 أن لجنه التخطيط بالأهلي رفضت بيع ناصر ماهر بل تحفظت علي فكرة اعارته مجددا واوصت بعودته لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل بمجرد انتهاء اعارته لسموحة خاصة بعد المستويات الجيدة التي يقدمها مع الفريق السكندري هذا الموسم بالإضافة لحاجة الفريق لتدعيم مركز صانع الألعاب الذي يعاني من نقص عددي.

شبانه على تلفزيون الخليج 365

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ويتناول محمد شبانة فى برنامجه استعدادات الأهلي والزمالك لمباريات الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا، كما يتطرق للحديث عن الصفقات الجديدة للقطبين الأهلى والزمالك فى الموسم الجديد، والراحلين عن الفريق أيضا.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفيات.