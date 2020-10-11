شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه في تلفزيون "الخليج 365 " فيفا يوافق علي خضوع مرشحى اتحاد الكرة لتحليل مخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محد شبانه في تلفزيون " الخليج 365 " أن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة قررت ،إلزام المرشحين لانتخابات الجبلاية المقبلة بالخضوع لكشف طبي وتحليل مخدرات بعد اعتماد هذا الإجراء ضمن شروط الترشح للانتخابات في اللائحة الجديدة واعتمادها من جانب الفيفا، علي ان يجري كل مرشح الكشف والتحليلات في احدي المراكز او المستشفيات المعتمدة ويسدد الرسوم المطلوبة قبل تقديم النتيجة للاتحاد ضمن أوراق الترشح .

شبانه على تلفزيون الخليج 365

تابع الإعلامي محمد شبانه أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" اعتمد التعديلات الجديدة على شروط الترشح لانتخابات الجبلاية المقبلة، حيث أخطر الفيفا الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني باعتماد اللائحة الجديدة، ومن المنتظر أن يعرض الاتحاد اللائحة على الأندية خلال أيام لتحديد ملاحظاتها قبل الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنظر فيها وذلك في إطار خارطة الطريق للانتهاء من الأعمال المكلفة بها اللجنة الخماسية من قبل الفيفا.

ووفقا للائحة الجديدة، فلابد أن يكون المرشح لعضوية اتحاد الكرة حاصلا على مؤهل دراسى عالى وتحديدا جامعى، وبخصوص اللاعبين أن يكون قد شارك فى 10 مباريات رسمية على الأقل، وأن يكون المرشح عضوا بمجلس إدارة نادى فى الجمعية العمومية بشكلها الجديد بعد تقليصها إلى 95 ناديا، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.

كما تم الغاء الحد الأقصى والحد الأدنى للترشح، حيث تم الغاء الحد الأدنى لسن الترشح وهو 40 سنة والحد الأقصى و70 سنة، بجانب حسن السيرة والسمعة وألا يكون قد صدر ضده أحكام جنائية وألا يجمع بين عضوية اتحاد الكرة وعضوية أى هيئة رياضية أخرى.

ويعتبر أهم البنود في اللائحة الجديدة :

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- يتكون المجلس الجديد من 9 أعضاء عبارة عن رئيس ونائب و7 أعضاء بينهم سيدة واحدة على الأقل.

- يتم اختيار نائب الرئيس من الخارج أي بالانتخاب بمعرفة الجمعية العمومية وليس من الداخل.

- يتم تطبيق بند الـ8 سنوات بشكل تصاعدى أو على المنصب، بحيث يحق لكل مرشح قضاء 8 سنوات على منصب العضوية أو النائب فقط ولا يحق له الترشح أكثر من مرتين على نفس المنصب.

- يتم تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعى، بحيث لا يحق لأعضاء المجلس السابقين خوض الانتخابات على مقاعد العضوية ولكن على منصب النائب أو الرئيس.

- بند تضارب المصالح بحيث لا يحق لأى مرشح خوض الانتخابات إلا بعد تقديم استقالته من عدة مجالات تم تحديدها في اللائحة والتي لها علاقة بالرياضة مثل التسويق الرياضى والاعلام الرياضى ووكلاء اللاعبين وغيرها.

- الغاء مجالس إدارة المناطق والاكتفاء بتعيين مدير تنفيذى لكل منطقة.

- منع العنصرية في الملاعب وتفعيل العلاقات الدولية بين الاتحادات.