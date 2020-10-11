شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة..بيراميدز يضغط والأهلي يرفض الاستسلام والتعادل يفرض نفسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 75 دقيقة من مباراة الاهلي وبيراميدز المقامة حالياً بإستاد باستاد القاهرة الدولي، في قمة مباريات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز ومازالت النتيجة هي التعادل السلبي.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: علي لطفي، محمد هاني – حمدي فتحي – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي، أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي "قفشة" – حسين الشحات، محمود عبد المنعم "كهربا" وجونيور أجاي، وتضم قائمة البدلاء: مصطفى شوبير – صالح جمعة – وليد سليمان – أليو بادجي – أحمد الشيخ – شادي رضوان – محمد شكري – عربي بدر – محمد فخري.

أما تشكيل بيراميدز فضم، كلاً من المهدى سليمان، أحمد أيمن منصور، عبد الله بكرى، محمد حمدى، أحمد توفيق، محمود حمادة، نبيل عماد دونجا، إبراهيم عادل، محمد فاروق، عبد الله السعيد وجون أنطوى.

بداية حماسية من جانب الأهلي الذي ضغط بقوة عن طريق الثلاثي الهجومي الشحات وكهربا وأجاي وأهدر حسين الشحات فرصة تسجيل هدف مُبكر بعدما أنفرد بالمهدي سليمان بعدها سدد محمد فاروق مرة قوية اءت بعيداً عن شبا على لطفي حارس لاهلي وتعرض كهربا لأصابة قوية ليُغادر أرض الملعب ويشارك بدلاً منه بادجي.

ونشط بيراميدز تدريجياً ولعب محمد فاروق كرة رأسية قوية لكنها مرت بجوار القائم ، وحاول الفريقين زيارة الشباك لكن دون جدوى وتعرض قفشة للعرقلة بعد صدام قوي مع عبد الله السعيد ونال الأخير بطاقة صفراء للخشونة في الدقيقة 28.

تلقي قفشة العلاج واستكمال المشاركة في المباراة وهدأ اللعب قليلاً وأنحصر وسط الملعب قبل أن يتعرض قفشة لعرقلة جديدة من محمد فاروق ويشهر محمود البنا حكم اللقاء بطاقة صفراء لمحمد فاروق،وقاد الأخير هجمة خطرة لبيراميدز من ناحية اليمين وتعرض للعرقلة من حمدي فتحي الذى نال بطاقة صفراء للخشونة .

وسجل أحمد أيمن منصور هدف المباراة الأول لبيراميدز لكن محمود البنا لجأ لتقنية الفار لمعرفة قانونية الهدف من عدمها بسبب التسلل ، وبعدها ألغى الحكم الهدف بداعي التسلل ، بعدها نال عمرو السولية بطاقة صفراء للخشونة مع محمود حمادة وبعدها لجأ البنا لتقنية الفار ليلغي البطاقة الصفراء ويحوّلها بطاقة حمراء ويغادر السولية أرض الملعب.

وتوقف اللعب مرة أخرى بسبب علاج دونجا ومن بعدها على لطفي حارس الاهلي ويهدأ اللعب قبل أن يقود قفشة هجمة خطرة للأهلي ويمرر كرة إلى ديانج الذى راوغ عبد الله بكري مدافع بيراميدز وسدد كرة لكنها لمست "يد" بكري ويحتسب البنا ضربة جزاء للأهلي يتصدى لها قفشة ويتصدى لها المهدي سليمان وينقذ فريقه من التقدم وبعدها ينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

بدأ الأهلي الشوط الثاني بتغيير أحمد الشيخ بدلاً من آليو بادجي ، وخرج إبراهيم عادل وشارك أبراهيم حسن بدلاً منه ، ولعب أحمد فتحي ضربة حرة غير مباشرة خطرة مرت من أمام بعض لاعبي الأهلي دجون أن يلمس أحدهم الكرة ويُسكنها في شباك حارس بيراميدز.

ضغط بيراميدز بشكل واضح مُستغلاً النقص العددي في الأهلي وسدد أبراهيم حسن وأنطوى أكثر من كرة خطرة لبيراميدز وتصدى القائم الأيسر لتسديدة قوية من أبراهيم حسن.

وأشهر البنا بطاقة صفراء لمحمد حمدي للخشونة مع محمد هاني في الدقيقة 58..عادت السيطرة لفريق بيراميدز وكاد أنطوي يسجل هدفاً لفريقه بعدما إرتقى لكرة عرضية سددها برأسه لكنها مرت بجوار القائم،وسدد قفشة تسديدة صاروخية تصدى لها قائم بيراميدز.

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