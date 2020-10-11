شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفحص بادجي لتحديد موقفه من رحلة المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الطبي للأهلي خضوع السنغالي أليو بادجي، لاعب الفريق، لفحص طبي، بعد أن اشتكى من كدمة في الأنكل خلال مباراة بيراميدز المقامة حالياً ..وكان اللاعب قد تعرض لكدمة في الأنكل خلال مشاركته في مباراة بيراميدز على استاد القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري، ويسعى الجهاز الطبي لتحديد درجة الإصابة وبرنامج العلاج الطبيعي، لتجهيزه لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وإنتهى الشوط الأول من مباراة الاهلي وبيراميدز المقامة حالياً بإستاد باستاد القاهرة الدولي، في قمة مباريات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة لمسابقة الدوري المصري الممتازبالتعادل السلبي.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: علي لطفي، محمد هاني – حمدي فتحي – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي، أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي "قفشة" – حسين الشحات، محمود عبد المنعم "كهربا" وجونيور أجاي، وتضم قائمة البدلاء: مصطفى شوبير – صالح جمعة – وليد سليمان – أليو بادجي – أحمد الشيخ – شادي رضوان – محمد شكري – عربي بدر – محمد فخري.

أما تشكيل بيراميدز فضم، كلاً من المهدى سليمان، أحمد أيمن منصور، عبد الله بكرى، محمد حمدى، أحمد توفيق، محمود حمادة، نبيل عماد دونجا، إبراهيم عادل، محمد فاروق، عبد الله السعيد وجون أنطوى.

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