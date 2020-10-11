حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 11 / 10 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 11 / 10 / 2020 ، العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،اختبارات قدرات لموظفي اتحاد الكرة و استياء بين الكبار ..مستند ، وكيل فرجانى ساسى ينفى التقارير التونسية عن إصابة اللاعب بكورونا.

اختبارات قدرات لموظفي اتحاد الكرة و استياء بين الكبار ..مستند

قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إقامة اختبارات قدرات لجميع موظفي اتحاد الكرة يومي الإثنين و الثلاثاء المقبلين ، بمركز تقييم القدرات و المسابقات بالجهاز المركزي للمحاسبات ، وتضمن القرار جميع الموظفين القدامي و الجدد، وسادت حالة من الإستياء على عدد كبير من الموظفين داخل اتحاد الكرة وتحديدا من القدامي داخل الاتحاد بسبب هذا القرار ، وطالبو بتعميمه على الموظفين الجدد.

أكد مهند عون، وكيل أعمال التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، أن الأخير لم يتعرض للإصابة بفيروس كورونا، خلال تواجده فى معسكر منتخب بلاده، الذى يستعد للسفر إلى النمسا، من أجل خوض مباراة ودية مع منتخب نيجيريا، استعدادا للجولة الثالثة فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعدما غاب عن تشكيل المنتخب التونسى، فى مباراة السودان الودية الأخيرة التى أقيمت الجمعة الماضى، وانتهى لصالح نسور قرطاج بثلاثية نظيفة.

أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية ، خطاب إلى جميع الاتحادات الرياضية ، تطلب فيه اتخاذ كافة الإجراءات التأديبية والانضباطية وفقاً لقواعد ومباديء الميثاق الأولمبي ، ولائحة النطام الأساسي لكل اتحاد عضو للجنة الأولمبية، عن مخالفة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك بلجوئه إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في منازعة رياضية .

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الأهلي يقرر اصطحاب محمود وحيد فى رحلة المغرب لمواجهة الوداد استقر الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، على اصطحاب محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق فى رحلة المغرب، المقرر لها بعد غد الثلاثاء، استعداداً لمواجهة الوداد المغربى يوم 17 أكتوبر الجارى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا. يعقوبو "دجلة" على رأس المطلوبين فى الإسماعيلى بالميركاتو الصيفى دخل الغانى إسحاقو يعقوبو، الظهير الأيسر لوادى دجلة، قائمة المطلوبين فى النادى الإسماعيلى، وأوصت لجنة التعاقدات بالدراويش بضم اللاعب لتدعيم الجبهة اليسرى بالفريق فى ظل القناعة الفنية التامة لأعضاء اللجنة بقدرات وإمكانيات اللاعب الذى وصفه بأفضل أيسر فى الدورى المصرى هذا الموسم.

تعاقد مجلس إدارة الترسانة مع علاء نوح لقيادة الفريق خلفا لشاكر عبد الفتاح، الذى تقدم باستقالته مساء أمس، بعد هزيمة الفريق على ملعبه أمام النصر بخمسة أهداف مقابل هدف فى الجولة قبل الأخيرة للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى، وهو ما أدى لتجمد رصيده عند 16 نقطة فى المركز قبل الأخير للمجموعة.