طلائع الجيش لمصراوي: خاطبنا الأهلي لاستمرار إعارة عمار حمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:
قال أحمد المهدي مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، إن ناديه خاطب النادي الأهلي لاستعارة عمار حمدي لاعب الفريق لمدة موسم اضافي.
وأضاف المهدي في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن عمار حمدي لاعب مميز ونتمنى مد إعارته لمدة موسم اضافي مؤكدا أنه من العناصر الاساسية للفريق.
وأشار إلى أنه ينتظر رد النادي الأهلي على طلبه باستمرار عمار مع الفريق في الموسم المقبل.
وأوضح مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، أن الموسم الحالي كان شاق على الفريق في كل شيء.
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