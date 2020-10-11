أليو بادجي يخضع لفحص طبي بعد اصابته بكدمة في الكاحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قرر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خضوع السنغالي أليو بادجي، لاعب الفريق، لفحص طبي، عقب خروجه مصابا من مواجهة فريقه أمام بيراميدز بالدوري.

ويخضع باجي للفحص الطبي بعد أن اشتكى من كدمة في الكاحل خلال مباراة بيراميدز، بعدما دخل كبديل لمحمود كهربا في الدقيقة 12 من زمن المباراة.

وتعرض اللاعب السنغالي لكدمة في الكاحل خلال مشاركته في مباراة بيراميدز على استاد القاهرة.

ويسعى الجهاز الطبي لتحديد درجة الإصابة وبرنامج العلاج الطبيعي، لتجهيزه لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.