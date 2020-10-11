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كهربا يخرج مصابًا من مواجهة الأهلي وبيراميدز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علي البهجي:

خرج محمود كهربا لاعب الأهلي، مصابا من مواجهة فريقه أمام بيراميدز، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 33 بدوري we المصري.

وسقط كهربا في الدقيقة 10 من زمن مباراة فريقه أمام بيراميدز، دون تدخل أي لاعب معه.

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وقرر المدرب موسيماني، المدير الفني للأهلي الدفع بأليو بادجي بدلا من كهربا، الذي خرج بعدما اشتكى من الخلفية.

ويمتلك الأهلي 85 نقطة في صدارة الدوري الذي حسم لقمبه بالفعل للمرة الـ42 في تاريخه، ويلعب اللقاء من أجل الاستعداد لمواجهة دوري الأبطال أمام الوداد البيضاوي.

ويمتلك بيراميدز 63 في المركز الثاني، ويتنافس على الوصافة مع الزمالك صاحب المركز الثاني.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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