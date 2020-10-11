نتيجة تخدم الزمالك.. الأهلي بـ10 لاعبين يتعادل أمام بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أضاع الأهلي فوزًا أمام بيراميدز بالتعادل سلبيا دون أهداف ضمن الجولة الـ33 من مسابقة الدوري، والمقررة على استاد القاهرة.

ورفع الأهلي رصيده لـ86 نقطة، فيما رفع بيراميدز رصيده لـ64 نقطة.

وبات الزمالك 62 نقطة أمام فرصة لاستعادة المركز الثاني المؤهل لدوري الأبطال، حال فوزه في مباراة حرس الحدود المقررة الإثنين، ضمن الجولة ذاتها

ويلتقي الأهلي في الجولة الأخيرة أمام طلائع الجيش، فيما يواجه بيراميدز فريق المقاولون.

وأضاع الأهلي ضربة جزاء لصالح مجدي أفشة تصدى لها الحارس المهدي سليمان.

ولعب الأهلي منقوصا من الشوط الأول بعد طرد عمرو السولية في الدقيقة 43، إثر تدخله ضد محمود حمادة.

وبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي: علي لطفي، ومحمد هاني، وحمدي فتحي، وياسر إبراهيم، أحمد فتحي، وعمرو السولية، وأليو ديانج، وحسين الشحات، ومجدي أفشة، ومحمود كهربا، وجونيور أجايي.

فيما بدأ بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي: المهدي سليمان، وأحمد توفيق، وعبدالله بكري، وأحمد أيمن منصور، ومحمد حمدي، ودونجا، ومحمود حمادة، وعبدالله السعيد، وإبراهيم عادل، ومحمد فاروق، وجون أنطوي.

تفاصيل المباراة:

انطلق أليو ديانج في الدقيقة السادسة ومرر بينية لحسين الشحات الذي انفرد بالمهدي سليمان ولكن الحارس تألق وأنقذ الكرة.

وفي الدقيقة العاشرة سقط محمود كهربا مصابا ليخرج ويحل أليو بادجي بدلا منه.

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وكاد محمد فاروق أن يتقدم لبيراميدز في الدقيقة 14، بعد عرضية من محمد حمدي حولها فاروق رأسية مرت بجوار القائم بقليل.

ونال عبدالله السعيد بطاقة صفراء بعد تدخل قوي ضد مجدي أفشة، ليسدد ديانج كرة قوية تصدى لها المهدي سليمان قبل أن يبعدها عبدالله بكري لركنية.

وأحرز بيراميدز هدفا في الدقيقة 37 عن طريق أحمد أيمن منصور ألغاه الحكم بداعي التسلل.

ونال عمرو السولية بطاقة حمراء في الدقيقة 43، بعد تدخله العنيف ضد محمود حمادة.

ونال الأهلي ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بعد اصطدام الكرة بيد عبدالله بكري، ليحصل على البطاقة الصفراء.

سدد أفشة الكرة ولكن تصدى لها المهدي سليمان ليحافظ على شباكه نظيفة، ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع موسيماني بأحمد الشيخ بدلا من بادجي، فيما دفع تشاتشيتش مدرب بيراميدز بإبراهيم حسن بدلا من إبراهيم عادل، ثم إسلام عيسى بدلاً من محمود حمادة.

سدد ديانج كرة قوية تصدى لها المهدي سليمان بصعوبة، ليسدد بعدها أفشة تصويبة قوية في الدقيقة 76 اصطدمت بالقائم ليستمر التعادل.

وأجرى موسيماني تبديلين بنزول العربي بدر، وشادي رضوان بدلاً من حسين الشحات، ومجدي أفشة.

وكاد شادي رضوان أن يسجل هدفا ولكن تصدى لها المهدي سليمان ليرفع الحكم رايته معلنا تسلل "الفيراري".

كما دفع تشاتشيتش بدودو الجباس الذي لعب رأسية كادت تسكن شباك علي لطفي، ولكن ارتطمت بالقائم الخلفي للمرمى.

واستمرت الدقائق الأخيرة دون تغيير في النتيجة حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بالتعادل السلبي.