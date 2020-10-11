الرجاء بطلا للدوري المغربي بعد جولة ماراثونية مع الوداد ونهضة بركان

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:
حسم فريق الرجاء المغربي لقب الدوري المغربي للمحترفين، بعد الفوز على الجيش الملكي بنتيجة هدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة الـ 30 للمسابقة.
وسجل هدفي الرجاء اللاعب عبد الاله الحافيظي في الدقائق 60و 90+، بينما جاء هدف الجيش الملكي عن طريق جوزيف كيدي كنادو.
وبتلك النتيجة، وصل الرجاء إلى النقطة 60 متصدرا متفوقا على فريق الوداد، الذي وصل للنقطة 59 نقطة رغم الفوز على الفتح الرباطي.
وفي المباراة الاخر التي كان طرفها كل من الوداد والفتح الرباطي، فاز الأول بهدفين لهدف، سجل الأول جياجيو ماجيي في الدقيقة 41 وزهير المترجي في الدقيقة 88.
وجاء هدف الفتح الرباطي في الدقيقة 32 عن طريق اللاعب جوزيف كومبوس من ركلة جزاء.
ويعد هذا هو القب الثاني عشر لفريق الرجاء كبطل للدوري المغربي على مدار تاريخه.
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