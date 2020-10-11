مدرب بيراميدز يدفع بالقوة الضاربة لمواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن أنتي تشاتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز عن تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي ضمن الجولة الـ33 من دوري we المصري على ستاد القاهرة الدولي.

ويشهد التشكيل اعتماد الفريق على مجموعة من العناصر الأساسية بقيادة صناع ألعاب الفريق المخضرم عبدالله السعيد، إضافة إلى المهاجم الغاني الدولي جون أنتوي.

وينافس بيراميدز من أجل تأمين المركز الثاني الذي يتصارع عليه من الزمالك وصيف البطولة الماضية، فيما لا تعد المباراة الخطوة الأخيرة في مرحلة استعداد الأهلي لمواجهة الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتكون تشكيل بيراميدز من:

Advertisements

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد توفيق، أحمد أيمن منصور، عبدالله بكري، محمد حمدي.

خط الوسط: إبراهيم عادل، محمود حمادة، نبيل عماد "دونجا"، محمد فاروق، عبدالله السعيد.

المهاجم: جون أنتوي.

وتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور، عمر جابر، على جبر، إسلام عيسى، طارق طه، إبراهيم حسن، محمد أحمد عطوه، دودو الجباس، محمد فتحي.