موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز في الجولة الـ33 من مسابقة الدوري. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: علي لطفي الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - حمدي فتحي - أحمد فتحي Advertisements الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية وسط الهجوم: حسين الشحات - مجدي أفشة - محمود كهربا الهجوم: جونيور أجايي وعلى مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير - صالح جمعة - وليد سليمان - بادجي - أحمد الشيخ - شادي رضوان - محمد شكري - عربي بدر - محمد فخري

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