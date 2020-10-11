مدرب بيراميدز : سعيد بأداء فريقي في مواجهة الأهلي

قال الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إنه سعيد بالأداء أمام الأهلي وفريقه لعب من أجل الفوز.
وأضاف أهنئ فريقي على الأداء القوي وعدد المباريات التالية بلا خسارة، مشددا على أن الفريق يقدم مباريات قويةوراض بالنقطة.
أوضح أنه قبل المباراة واجه صعوبات متمثلة في علي جبر وعمر جابر بسبب الإجهاد، وحصد نقطة أمام الأهلي أمر جيد، وبيراميدز أتيحت له فرص عديدة وحاولاستغلال النقص العددي وما تزال فرصة المنافسة على المركز الثاني متاحة.
أشار إلى أنه سيعمل على تجهيز لاعبيه لمباراة طلائع الجيش في كأس مصر ويغلق ملف الدوري مؤقتا خاصة وأن المباراة صعبة ولا تقبل القسمة على اثنين، ثم يبدأ التحضر لنصف نهائي الكونفدرالية أمام حوريا كوناكري الغيني.
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