بعد تعادل الأهلي وبيراميدز.. تعرف علي فرص الزمالك في اقتناص وصافة الدوري

انتهت مواجهة الأهلي وبيراميدز ضمن منافسات الجولة 33 للدوري الممتاز بالتعادل السلبي بدون أهداف، بعد أن أهدر الفريقين عدة فرص محققة لحسم نقاط المباراة الثلاثة.
وخسر بيراميدز بهذا التعادل فرصة الحفاظ علي مركز وصافة الدوري، اذا ما نجح الزمالك في تحقيق الفوز مساء غد الإثنينعلي مضيفه حرش الحدود.
ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 64 نقطة وبفارق نقطتين عن الزمالك الذي حقق 65 نقطة الا أنه سيتم خصم ثلاثة نقط من رصيده بنهاية البطولة في ظل العقوبة الموقعه عليالفريق مايعني انه يتحلف عن بيراميدز بنقطتين.
ويضمن الفوز للزمالك في مباراة الغد أمام الحدود الانفراد بالمركز الثاني بفارق نقطة عن بيراميدز، بينما يضعه التعادل خلف بيراميدز بفارق نقطة واحدة قبل جولة النهاية.
ويلعب بيراميدز في الجولة الأخيرة أمام المقاولون العرب، بينما يواجه الزمالك نظيره المقاولون في جولة حاسمة بصراع مركز الوصافة والمؤهل للمشاركة بدوري ابطال إفريقيا بالموسم المقبل.
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