بيراميدز يتعادل مع الأهلي ويمنح الزمالك فرصة لإقتناص الوصافة

اقترب فريق الزمالك من مركز الوصافة والمشاركة بدوري ابطال افريقيا في الموسم المقبل بعد تعادله بيراميدز مع الاهلي بدون أهدف بستاد القاهرة ضمن الجولة الـ33 – وقبل الأخيرة- للدوري الممتاز.

ارتفع رصيد الاهلي الى 86 مغردا منفردا بقمة الدوري، وأكد جدارته بالدرع، بينما ارتفع رصيد بيراميدز الى 64 نقطة والزمالك 62 نقطة بعد خصم 3 نقاط من رصيده في نهاية المسابقة. وفي حال فوز الزمالك على الحدود غدا في نفس الجولة والإسماعيلي في الجولة الأخيرة سوف يصل بعد الخصم الى 68 نقطة، بينما بيراميدز لو فاز على المقاولون سوف يصل الى النقطة 67 نقطة.

وينتظر بيرامديز فوزه على المقاولون وتعادل الزمالك مع الحدود او الإسماعيلي للفوز بالوصافة.

جاء اللقاء حماسيا وتبادل الفريقان الهجمات ، بدأ الأهلي بقوة وتراجع سريعا مع سيطرة لبيراميدز في الشوط الأول وهو ماكان عليه اتلحال في الشوط الثاني حيث تصدى القائم لتسديدتين للبديل ابراهيم حسن لبيرامديز ومجدش أقفشة للأهلي..

وطرد الحكم محمود البنا لاعب وسط الأهلي عمرو السوليه في الدقيقة 36 لضرب محمود حماده لاعب بيراميدز بالكوع في كرة مشتركة فضائيا.

كما أهدر مجدي أقفشة ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع من الشوط الأول.

الشوط الأول

بدأ الاهلي اللقاء مهاجما ونجح في فرض سيطرته الميدانية مبكرا من خلال تحريكات مجدية من اليو ديانج وعمرو السوليه ومجدي أقفشة وظهيري الجنب محمد هاني واحمد فتحي، وارتد كثيرا لاعبو وسط بيراميدز الى الخلف لمساندة الدفاع رغم التمركز الجيد من عبد الله بكري واحمد توفيق

ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور.

لم تمر 6 دقائق حتى لاحت فرصة رائعة لحسين الشحات من هدية ولا أروع من المميز اليو ديانج خلف الدفاع البيراميدزي، وضع الشحات وجها لوجه مع الحارس المهدي سليمان وتفوق الأخير الذى خرج في توقيت مناسب وابعد هدفا مؤكداً بقدمه.

بعد الدقائق العشر الأولى بادل بيراميدز الأهلي الهجمات ونجح بالفعل في تهديد مرمى على لطفى وكان أخطر الفرص العرضية في حلق المرمى قابلها محمد فاروق القادم من الخلف برأسه في حراسة ياسر ابراهيم وحمدي فتحي الذى لعب" كمساك".

شكلت محاولات بيراميدز خطورة مع مرور الوقت والرغبة في هز الشباك من جانب محمد فاروق وعبد الله السعيد الذى لعب عرضية وابعدها يارسابراهيم من حلق المرمى الى الركنية بجانب ابراهيم عادل الذى عابه البطء والإحتقاظ بالكرة كثيرا خاصة داخل وحول منطقة جزاء الأهلي.

تأثر الاداء الحماسي المصحوب بالخشونة من جانب لاعبي بيراميدز على سقوط عدد من لاعبي الأهلي ارضا كمجدي أقفشة وأحمد فتحي حسين الشحات، وكهربا الذى خرج مصابا ولعب مكانه السنغالي اليو بادجي.

إنحصرت الكرة مع ال لالتحام القوي في وسط الملعب وتخوف لاعبي الأهلي من الإصابة قبل لقاء الوداد المغربي في البطولة الأفريقية.

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في الدقيقة 35 يلغى حامل الراية هدفا لبيراميدز

أحرزه أحمد أيمن منصور لوجود تسلل وايد " الفار" الحكم المساعد في وجود تسلل.

طرد السوليه

طرد الحكم محمود البنا لاعب الأهلي عمرو السوليه لضربه محمود حماده بالكوع في وجه نزف دما من خلال كرة مشتركة في الهواء بعد العودة الى "الفار "ولاحظ وجود تعمد فنال الإنذار الثاني ثم الطرد.

ضربة جزاء

في الدقيقة 49 والأخيرة من الشوط ومن هجمة سريعة من أقفشة لليو ديانج يراوغ ويسدد من داخل المنطقة تصطدم الكرة بيد عبد الله بكري لم يتردد الحكم في احتساب ركلة جزاء تصدى لها مجدي أقفشة ينجح المهدي سليمان في ابعاد الكرة ببراعة

الشوط الثاني

دفع موسيماني بورقة أحمد الشيخ بدلا من اليو بادجي الذى لعب في بداية الشوط بدلا من المصاب كهربا ،وتقدم جونيور كمهاجم صريح والاعتماد على الأطراف احمد الشيخ ومجدي أقفشة

في المقابل لعب إبراهيم حسن مكان ابراهيم عادل وينطلق بكري ويدخل المنطقة ويبعد الدفاع الأحمر وتتهيئ الكرة لإبراهيم حسن من خارج المنطقة ومن مسافة 35 ياردة يسدد بأريحية قوية بيسراه تصطدم الكرة بالقائم وترتد الى دخل الملعب.

لم يتحرك جون انطوي بإيجابية واتمى في أحضان المدافعين رغم تحرك الأجناب والعمق لبيراميدز وبقت اللمسة الاخيرة مشكلة الفريق رغم السيطرة

عاب الأهلي عدم وجود تنظيم هجومي في انهاء الهجمة وتقارب الخطوط وبقى أحيانا اجاي بمفرده بين دفاعات بيراميدز لعدكم وجود مساندة لدرجة سدد من خارج المنطقة سهلة في يد الهاني سليمان.

شكلت هجمات الأهلي خطورة بعد تحرك ايجابي من ديانج الذى انفرد وتباطئ ولعب عرضية ترتد ويسدد أقفشة قوية من مسافة 35 ياردة تصطدم الكرة في القائم الأيمن للهاني سليمان.

يجري بيراميدز تغييريين متتاليين بنزول اسلام عيسى ودودي الجباس بدلا من محمود حماده وغير الموفق جون أنطوي، في المقابل لعب الصاعد عربي بدر مكان حسين الشحات.

كاد يسجل البديل دودي الجباس من هدية ابراهيم حسن برأسه بجوار القائم بشكل غريب.