الرجاء بطلًا للدوري المغربي

توج الرجاء البيضاوي ببطولة الدوري المغربي للمرة الـ12 في تاريخه بعدما أنهى الموسم متصدرا بفارق نقطة وحيدة عن الوداد صاحب المركز الثاني، بعد فوزه المثير على الجيش الملكي 2 - 1 في الجولة الأخيرة. الوداد صاحب المركز الثاني، بعد فوزه المثير على الجيش الملكي 2 - 1 في الجولة الأخيرة. تصدر الرجاء الدوري المغربي برصيد 60 نقطة ، بفارق نقطة عن الوداد الذي انهى الدوري في المركز الثاني برصيد 59 نقطة.

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