حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين فرنسا والبرتغال خلال المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية. دخل منتخب الديوك الفرنسية المباراة بتشكيل مكون من : مكون من : في حراسة المرمى: هوجو لوريس في الدفاع: بنجامين بافارد، رافايل فاران، كيمبيمبي، لوكاس هيرنانديز Advertisements في الوسط: أدريان رابيو، نجولو كانتي، بول بوجبا في الهجوم: أنطوان جريزمان، أوليفيه جيرو، كيليان مبابي فيما جاء تشكيل البرتغال كالتالي:

في حراسة المرمى: ريو باتريسيو

في الدفاع: رافاييل جيوريرو، بيبي ، روبن دياز، نيلسون سيميدو

في الوسط: دانيلو بيريرا، برونو فيرنانديش، ويليام كارفالهو

في الهجوم: جواو فيلكس، كريستانو رونالدو ، برناندو سيلفا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شوط أول سلبي بين البرتغال وفرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.