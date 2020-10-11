فحص طبي لـ أليو بادجي

قرر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خضوع السنغالي أليو بادجي، لاعب الفريق، لفحص طبي، بعد أن اشتكى من كدمة

في الأنكل خلال مباراة بيراميدز.وكان اللاعب قد تعرض لكدمة في الأنكل خلال مشاركته في مباراة بيراميدز على استاد القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري.ويسعى الجهاز الطبي لتحديد درجة الإصابة وبرنامج العلاج الطبيعي، لتجهيزه لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.