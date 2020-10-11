الأهلي يعلن تفاصيل إصابة كهربا

اشتكى محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من آلام في العضلة الخلفية، خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام بيراميدز.

وأكد الجهاز الطبي أن الفحص المبدئي للاعب كشف عن شكواه من آلام في العضلة الخلفية، على أن يخضع لفحص جديد

في مران الفريق لتحديد برنامج العلاج المناسب.وكان كهربا قد غادر الشوط الأول من مباراة الفريق أمام بيراميدز، التي تقام على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة الدوري.