التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين إيطاليا وبولندا

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين إيطاليا و بولندا خلال المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات ، من دوري الأمم الأوروبية. المجموعات ، من دوري الأمم الأوروبية. ودخل المنتخب الأزوري المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: دوناروما Advertisements في الدفاع: إيمرسون بالميري، أكيربي، ليونادرو بونتشي، أليساندرو فلورينزي في خط الوسط: ماركو فيراتي، جورجينهو ، نيكولو باريلا في الهجوم: بيليجريني، أندريا بيلوتي، فيدريكو كييزا

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