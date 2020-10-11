القائم يحرم بيراميدز من هدف التقدم أمام الأهلي

حرم القائمة فرصة الهدف الأول لبيراميدز أمام الاهلي ، خلال المباراة الجارية حاليًا باستاد القاهرة في افتتاح الجولة 33 للدوري الممتاز. للدوري الممتاز. قام ياسر إبراهيم مدافع الأهلي بتشتيت الكرة بتمريرة ضعيفة، ليخطفها إبراهيم حسن لاعب بيراميدز بالقرب من منطقة الجزاء، ويسدد كرة قوية ترتطم في القائم في الدقيقة 53. حسن لاعب بيراميدز بالقرب من منطقة الجزاء، ويسدد كرة قوية ترتطم في القائم في الدقيقة 53. ويسطر التعادل السلبي دون أهداف، بين الأهلي وبيراميدز حتى الأن.

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