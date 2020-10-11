اتحاد جدة يقترب من استعادة رودريجيز

دخلت إدارة نادى اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلى في مفاوضات مع نظيرتها إدارة فريق فنربخشة التركي من أجل عودة جناح الفريق جاري رودريجيز.

كشفت صحيفة " Fotomac" التركية عن اقتراب عودة جناح الرأس الأخضر جاري رودريجيز إلى الدوري السعودي.

وأضافت الصحيفة إلى أن رودريجيز سيعود إلى اتحاد جدة ، وذلك بعد قيام نادي فنربخشة التركي من فسخ تعاقده مع اللاعب.

قامت إدارة نادى اتحاد جدة بإعارة جاري رودريجيز إلى صفوف فناربخشة التركي موسم ٢٠١٩ لمدة موسمين.

كانت إدارة نادى اتحاد جدة تعاقدت مع جاري رودريجيز موسم ٢٠١٩ قادما من صفوف جالطة سراي التركي.

يواجه فريق اتحاد جدة نظيره فريق الاتفاق يوم السبت ١٧ أكتوبر علي استاد مدينة الملك عبدالله

يسعي نادي اتحاد جدة لتحسن مركز الفريق بجدول ترتيب الدوري السعودي بعدما انهي منافسات الموسم الماضي هو يحتل المركز المركز الحادي عشر برصيد ٣٥ نقطة. جدة ، وذلك بعد قيام نادي فنربخشة التركي من فسخ تعاقده مع اللاعب.قامت إدارة نادى اتحاد جدة بإعارة جاري رودريجيز إلى صفوف فناربخشة التركي موسم ٢٠١٩ لمدة موسمين.كانت إدارة نادى اتحاد جدة تعاقدت مع جاري رودريجيز موسم ٢٠١٩ قادما من صفوف جالطة سراي التركي.يواجه فريق اتحاد جدة نظيره فريق الاتفاق يوم السبت ١٧ أكتوبر علي استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ، وذلك في افتتاح منافسات بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.يسعي نادي اتحاد جدة لتحسن مركز الفريق بجدول ترتيب الدوري السعودي بعدما انهي منافسات الموسم الماضي هو يحتل المركز المركز الحادي عشر برصيد ٣٥ نقطة.

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