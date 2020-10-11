إنجلترا تثأر من بلجيكا وتنتزع الصدارة والبوسنة تتعادل مع هولندا

نجحت إنكلترا في إيقاف سلسلة نتائج بلجيكا المميزة بعدما ألحقت بها الخسارة الأولى منذ قرابة عامين وانتزعت الصدارة.



انتصرت إنكلترا على ضيفتها بلجيكا 2-1 اليوم الأحد في المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية للمستوى الأول من مسابقة دوري الأمم الأوروبية.



وافتتح لوكاكو نجم إنتر الإيطالي التسجيل لصالح بلجيكا من ركلة جزاء (16) لكن زميله السابق في مانشستر يونايتد راشفورد عدّل النتيجة بذات الطريقة (39).



وأثبت مونت نجم تشيلسي أحقيته بالفرص التي يمنحها له ساوثغيت مدرب إنكلترا للتواجد في التشكيلة الأساسية عندما أضاف الهدف الثاني (64).



ورفعت إنكلترا رصيدها إلى سبع نقاط في الصدارة بفارق نقطة عن بلجيكا التي تراجعت للمركز الثاني، وتلعب الدنمارك (نقطة) مع أيسلندا (دون رصيد) في وقت لاحق اليوم ضمن مباريات ذات المجموعة.



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وفي مباراة أخرى بين البوسنة والهرسك مع هولندا إنتهت بالتعادل السلبي في ذات الجولة من منافسات المجموعة الأولى.



ويملك المنتخب الهولندي 4 نقاط، من فوز أمام بولندا بهدف دون رد وهزيمة أمام إيطاليا بهدف دون مقابل وتعادل اليوم أمام المنتخب البوسني، في المقابل جمع صاحب الأرض نقطتين من تعادلين وخسارة أمام بولندا بهدفين مقابل هدف وحيد.

وأيضا اكتسح المنتخب النرويجي ضيفه الروماني، برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها من المجموعة الأولى.

المصدر: وكالات