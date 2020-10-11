الإسباني نادال يظفر برولان غاروس على حساب دجوكوفيتش 

ظفر الماتادور الإسباني رافايل نادال بلقب بطولة رولان غاروس بتخطيه الصربي نوفاك دجوكوفيتش في النهائي اليوم الأحد.



وفاز المصنف الثاني عالمياً البالغ من العمر (34 عاماً) في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة بواقع ثلاث مجموعات دون رد (6-0)، (6-2) و(7-5) ضمن ساعتان و41 دقيقة.



وبفوزه اليوم، عادل رافا رقم الأسطورة السويسري روجيه فيدرر المتوج بـ20 لقباً في البطولات الكبرى.



وهذه المباراة رقم 56 بين نادال والمصنف الأول على العالم نولي وكان نهائي الأحد هو الثالث بين الإسباني والصربي على ملاعب رولان غاروس بعد عامي 2012 و2014 حين خرج الإسباني منتصراً في المناسبتين.



وهذا اللقب الثالث عشر لنادال ضمن 16 مشاركة في البطولة الفرنسية بطولته المفضلة، كما أنه الفوز رقم 100 للماتادور في رولان غاروس.