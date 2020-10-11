شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت شلبي يطرح مبادرة للصلح بين الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تبني المعلق الرياضي مدحت شلبي مبادرة جديدة للصلح بين الأهلي والزمالك قبل خوضهما لمباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الأسبوع المقبل في المغرب

وقال «شلبي» إنه يتمني أن يتبني الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمسؤولين عن الرياضة المصرية، مبادرة للصلح بين القطبين من خلال سفرهم معًا إلى المغرب.

وتابع «شلبي»، في تصريحات تليفزيونية: «أتمني أن يغادر الأهلي والزمالك معًا في طائرة خاصة إلى المغرب ونبذ جميع الخلافات والصلح بين الناديين على كافة المستويات».