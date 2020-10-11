شكرا لقرائتكم خبر عن «دى بروين» يكشف موقفه من تجديد عقده مع مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد كيفن دى بروين، لاعب مانشستر سيتى، استعداده لتمديد ارتباطه بالسيتزينز، لكنه أكد عدم وجود محادثات بينه وبين النادى في هذا الصدد حاليا.

ومنذ انضمامه للنادى قادما من فولفسبورج الألمانى في 2015، توج دى بروين بلقب الدورى الإنجليزى الممتاز مرتين مع سيتى، وبلقب كأس إنجلترا مرة واحدة، كما حصل على عدة جوائز فردية.

وقالت صحف إنجليزية إن اللاعب البلجيكى الدولى، الذي ينتهى عقده الحالى بعد عامين ونصف، يقترب من توقيع عقد جديد مع سيتى لتمديد الارتباط بين الطرفين لمدة 5 أعوام.

وقال دى بروين: «أنا سعيد جدا في النادى. بوسعى القول الآن إننى لم أتحدث مع النادى، لهذا لا أعرف لماذا يقول الناس إننى وافقت بالفعل على بعض الأمور».

وأضاف دى بروين: «دائما قلت للجميع إننى سعيد بالفعل في صفوف النادى وأشعر بالارتياح. ولذا فإنه إذا أراد القائمون على إدارة النادى الحديث معى فأنا مستعد لذلك». وأردف اللاعب البلجيكى «لكن حتى الآن لم يحدث أي شىء».

وتحدثت عدة تقارير عن رغبة سيتى في التعاقد مع نجم برشلونة الأرجنتينى الشهير ليونيل ميسى، وقال أحد كبار مسؤولى النادى مؤخرا، إن سيتى يملك القدرة المالية اللازمة للتعاقد مع ميسى، إذا سنحت الفرصة لذلك في العام المقبل.

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وعن ذلك قال دى بروين: «إذا انضم للنادى فسيكون شيئا جميلا. وإن لم ينضم فهناك ما يكفى من اللاعبين الجيدين في النادى الذين أستمتع باللعب إلى جانبهم».